Psyche-Mission der NASA zum metallreichen Asteroiden beginnt mit dem Start

Die NASA bereitet sich auf den Start ihrer Psyche-Mission vor, deren Ziel die Erforschung eines metallreichen Asteroiden namens Psyche ist. Das Raumschiff wurde an die Nutzlastbefestigung der Astrotech Space Operations-Einrichtung in Florida angeschlossen und soll am 12. Oktober 2023 mit einer Falcon Heavy-Rakete von SpaceX abheben. Das Raumschiff Psyche wird fast sechs Jahre lang unterwegs sein und eine Distanz von zurücklegen Etwa 2.2 Milliarden Meilen sind es bis zum Asteroiden, der sich zwischen Mars und Jupiter befindet.

Ziel der Psyche-Mission ist es, den Asteroiden zu untersuchen und Einblicke in die Entstehung der Erde und anderer Gesteinsplaneten zu gewinnen. Dies wird die erste Mission zu einem Asteroiden sein, der hauptsächlich aus Metall besteht, da sich frühere Missionen auf Asteroiden aus Gestein oder Eis konzentrierten. Wissenschaftler glauben, dass Psyche den Kern eines Planetesimals enthalten könnte, das ein Baustein eines Gesteinsplaneten ist. Durch die Untersuchung des Asteroiden hoffen die Forscher, die Zusammensetzung des Erdkerns besser zu verstehen.

Zusätzlich zur Hauptmission wird die Raumsonde Psyche auch eine Technologiedemonstration namens Deep Space Optical Communications durchführen. Dieses Experiment wird den Einsatz von Lasern testen, um Daten mit höheren Geschwindigkeiten über den Mond hinaus zu übertragen. Die Raumsonde wird in den ersten zwei Jahren ihrer Reise nach Psyche optische Kommunikation mit hoher Bandbreite mit der Erde durchführen.

Die NASA wird die Startaktivitäten auf verschiedenen Plattformen live übertragen, darunter NASA TV, YouTube, X, Facebook, Twitch und die NASA-App. Vor dem Start wird es am 10. Oktober ein Missions- und Wissenschaftsbriefing sowie am 11. Oktober eine Pressekonferenz vor dem Start geben. Diese Veranstaltungen werden weitere Informationen über die Ziele und die wissenschaftliche Bedeutung der Psyche-Mission liefern.

Insgesamt stellt die Psyche-Mission einen bedeutenden Fortschritt in unserer Erforschung von Asteroiden und unserem Verständnis der Entstehung von Gesteinsplaneten dar. Durch diese Mission hoffen Wissenschaftler, neue Erkenntnisse über den Ursprung und die Zusammensetzung des Erdkerns zu gewinnen.

