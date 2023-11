Neue SpaceX-Mission soll modernste Technologie und Lieferungen zur Internationalen Raumstation liefern

By

NASA und SpaceX haben ihre Pläne bekannt gegeben, am 29. November 7 die 2022. kommerzielle Nachschubmission zur Internationalen Raumstation (ISS) zu starten. Die Falcon 9-Rakete wird um 39 Uhr vom Startkomplex 9A im Kennedy Space Center der NASA in Florida abheben: 16 Uhr EST. Der Start wird live auf NASA Television, YouTube und der Website der Agentur übertragen.

Die SpaceX-Raumsonde Dragon wird sich auf den Weg zur ISS machen, beladen mit einer Ladung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, Nahrungsmitteln, Vorräten und Ausrüstung. Unter der Ladung befindet sich das AWE (Atmospheric Waves Experiment) der NASA, das atmosphärische Schwerewellen untersuchen wird, um ein tieferes Verständnis des Energieflusses durch die obere Erdatmosphäre und den Weltraum zu erlangen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Mission ist ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low-Earth-Orbit User Modem and Amplifier Terminal) der NASA. Ziel dieser Technologie ist es, die Laserkommunikation mit hoher Datenrate von der Raumstation zur Erde mithilfe des LCRD (Laser Communications Relay Demonstration) der Agentur zu testen. Durch die Zusammenarbeit von ILLUMA-T und LCRD wird die NASA ihr erstes bidirektionales, durchgängiges Laserkommunikations-Relaissystem aufbauen.

Die Raumsonde Dragon wird voraussichtlich am 9. November gegen 12 Uhr EST autonom am nach vorne gerichteten Port des Harmony-Moduls der ISS andocken. Es wird etwa einen Monat lang an der Raumstation befestigt bleiben, bevor es zur Erde zurückkehrt und Forschungs- und Rückfrachtgüter zurückbringt, die vor der Küste Floridas versinken werden.

Für diejenigen, die die Mission verfolgen möchten, bietet die NASA mehrere Möglichkeiten zum Beobachten und Mitmachen. Die Live-Berichterstattung über den Start wird im NASA-Fernsehen verfügbar sein, und auf der Website der Agentur werden während der Countdown-Meilensteine ​​Live-Streaming und Blog-Updates bereitgestellt. Social-Media-Enthusiasten können mitmachen, indem sie die Hashtags #Dragon und #CRS29 verwenden und NASA, NASAKennedy, ISS und ISS National Lab auf verschiedenen Plattformen folgen.

