NASA enthüllt erste Bilder der größten jemals gesammelten Asteroidenprobe

Die NASA wird die ersten Bilder der größten Asteroidenprobe veröffentlichen, die jemals im Weltraum gesammelt wurde. Die Probe wurde vor drei Jahren von der Raumsonde OSIRIS-REx vom erdnahen Asteroiden Bennu gesammelt. Die Enthüllung findet im Johnston Space Center der NASA in Houston statt.

Bennu, ein 1999 entdeckter kohlenstoffreicher Körper, besteht vermutlich aus einer losen Ansammlung von Gesteinen. Es enthält wertvolle Informationen über die Entstehung und Entwicklung von Gesteinsplaneten wie der Erde sowie über die mögliche Entwicklung des Lebens. Die Chemie und Mineralogie des Asteroiden sollen seit seiner Entstehung vor etwa 4.5 Milliarden Jahren praktisch unverändert geblieben sein.

Die Kapsel mit der Bennu-Asteroidenprobe wurde sicher mit dem Fallschirm in die Wüste von Utah abgefeuert. Anschließend wurde es zum Johnson-Zentrum transportiert und in einem Reinraum untersucht. Der Innenbehälter der Kapsel wurde geöffnet, um die Proben in kleinere Proben zu zerlegen und von Wissenschaftlern in 60 Laboren weltweit analysieren zu lassen.

Dies ist die dritte und größte Asteroidenprobe, die jemals zur Analyse zur Erde zurückgebracht wurde. Auch die japanische Raumfahrtbehörde führte 2010 und 2020 ähnliche Missionen durch. In den Proben der Mission 2020 wurde festgestellt, dass sie organische Verbindungen enthielten, was die Theorie stützt, dass die frühe Erde durch Himmelsobjekte wie Kometen, Asteroiden und Meteoriten mit den Zutaten für Leben ausgestattet wurde.

Die OSIRIS-REx-Mission startete 2016 und erreichte Bennu im Jahr 2018. Nach fast zweijähriger Umlaufbahn konnte die Raumsonde am 20. Oktober 2020 mit ihrem Roboterarm erfolgreich eine Probe des losen Oberflächenmaterials des Asteroiden bergen. Die NASA wird außerdem eine weitere Mission starten zu einem weiter entfernten Asteroiden namens Psyche, bei dem es sich vermutlich um den Kernrest eines Protoplaneten handelt.

Diese Entwicklung in der Asteroidenforschung bringt uns dem Verständnis der Ursprünge unseres Sonnensystems und des Potenzials für Leben außerhalb der Erde näher.

Quellen:

– Die Asteroidenmission OSIRIS-REx der NASA

– Japans Hayabusa2-Asteroidenmissionen