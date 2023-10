Die Reise der NASA zu einem metallreichen Asteroiden

By

Die NASA bereitet den Start einer Sonde zur Erforschung von Psyche vor, einem 2.2 Milliarden Meilen entfernten Objekt, das wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung und das Innere von Planeten wie der Erde liefern könnte. Dieser metallreiche Asteroid, der der Überrest eines kleinen Planeten oder eines bisher unbekannten Himmelskörpers sein könnte, bietet Wissenschaftlern eine einzigartige Gelegenheit, eine Welt mit einer Metalloberfläche zu untersuchen. Die Sonde wird vom Kennedy Space Center aus an Bord einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete gestartet. Bei ungünstigen Wetterbedingungen steht ein Ersatzfenster zur Verfügung. Bei ihrer Ankunft in Psyche im Juli 2029 wird die Sonde fortschrittliche Instrumente einsetzen, um das Magnetfeld, die chemische Zusammensetzung, die Mineralien und die Topographie des Asteroiden zu untersuchen. Die Mission wird auch technologische Fortschritte zeigen, darunter laserbasierte Kommunikation der nächsten Generation und den Einsatz eines speziellen Antriebssystems namens „Hall-Effekt-Triebwerke“, das die Energie von Sonnenkollektoren nutzt, um elektrische und magnetische Felder zu erzeugen. Durch den Verzicht auf große Mengen chemischen Treibstoffs ermöglicht dieses System eine kontinuierliche Beschleunigung im Weltraum. Die unregelmäßige Form und Zusammensetzung von Psyche, die schätzungsweise zu 60 % aus Metall und dem Rest aus Gestein besteht, machen sie zu einem faszinierenden Ziel für wissenschaftliche Erkundungen.

