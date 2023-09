NASA-Raumschiff liefert bisher größte Asteroidenprobe

By

Die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx wird am Sonntag die größte jemals von einem Asteroiden gesammelte Probe zur Erde bringen. Nach einer siebenjährigen Mission wird die Raumsonde mindestens eine Tasse Trümmer abwerfen, die sie vom Asteroiden Bennu mitgenommen hat. Es wird erwartet, dass diese Probe etwa 250 g Kieselsteine ​​und Staub wiegt, deutlich mehr als der Teelöffel, den Japan von zwei anderen Asteroiden mitgebracht hat.

Diese Lieferung ist ein bedeutender Meilenstein in der Weltraumforschung, da es keinem anderen Land gelungen ist, Teile von Asteroiden zu bergen. Diese erhaltenen Zeitkapseln aus dem frühen Sonnensystem enthalten wertvolle Informationen über die Entstehung der Erde und des Lebens. Durch die Untersuchung dieser Asteroidenproben wollen Wissenschaftler Einblicke in die Prozesse gewinnen, die zur Entstehung unseres Planeten geführt haben.

Die Raumsonde OSIRIS-REx startete ihre 1-Milliarde-Dollar-Mission im Jahr 2016 und erreichte Bennu im Jahr 2018. Sie flog zwei Jahre lang um den Asteroiden herum und suchte nach dem besten Ort zum Sammeln von Proben. Im Jahr 2020 landete die Raumsonde erfolgreich auf Bennus Oberfläche und saugte mithilfe eines Vakuums Staub und Kieselsteine ​​auf. Ein Teil des Materials gelangte durch einen verklemmten Deckel ins All, die restlichen Proben waren jedoch in einer Kapsel gesichert.

Bennu wurde 1999 entdeckt, ist etwa einen halben Kilometer breit und gilt vermutlich als Überrest eines viel größeren Asteroiden. Seine zerklüftete schwarze Oberfläche ist mit Felsbrocken bedeckt und Wissenschaftler glauben, dass sich darin Überreste der Entstehung des Sonnensystems vor 4.5 Milliarden Jahren befinden. Es stellt auch eine potenzielle Bedrohung für die Erde dar, da es nahe genug kommen könnte, um im Jahr 2182 mit unserem Planeten zusammenzustoßen. Die Untersuchung von Bennu wird zu unserem Verständnis möglicher Methoden beitragen, um solche Asteroiden bei Bedarf abzulenken.

Bei ihrer Ankunft wird die Probenkapsel von der Raumsonde OSIRIS-REx freigesetzt und mit dem Fallschirm in die Wüste von Utah abgestürzt. Anschließend wird es zur Analyse zum Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert. Die Proben werden nach strengen Protokollen gehandhabt, um Kontaminationen zu vermeiden, und in einem speziellen Labor im Zentrum untersucht.

Neben der OSIRIS-REx-Mission führt die NASA noch zwei weitere laufende Asteroidenmissionen durch. Diese Missionen, Psyche und Lucy, werden zu unserem Verständnis der Entstehung und Zusammensetzung von Asteroiden beitragen. Die Fähigkeit der NASA, diese wertvollen Asteroidenproben zu entnehmen und zu untersuchen, ermöglicht es uns, die Geheimnisse unseres Sonnensystems und die Ursprünge des Lebens auf der Erde zu lüften.

