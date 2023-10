Die NASA wählt SpaceX für die TRACERS-Mission zur Untersuchung des Weltraumwetters

By

Die NASA hat SpaceX als Startdienstleister für ihre TRACERS-Mission ausgewählt. Ziel dieser Mission ist die Untersuchung des Weltraumwetters und der Auswirkungen der Sonnenenergie auf die magnetische Umgebung der Erde. TRACERS wird eine wertvolle Ergänzung der Heliophysik-Flotte der NASA sein und wesentliche Einblicke in das Sonne-Erde-System liefern.

An der Mission werden zwei kleine Satelliten beteiligt sein, die sogenannten Tandem Reconnection- und Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites. Diese Satelliten drehen sich, während sie die Erde umkreisen, und konzentrieren sich dabei auf die Wechselwirkung zwischen dem Sonnenwind (von der Sonne emittierte geladene Teilchen) und dem Erdmagnetfeld. Diese als magnetische Wiederverbindung bekannte Wechselwirkung hat das Potenzial, erhebliche Energiemengen zu übertragen und könnte Auswirkungen auf bemannte Missionen und empfindliche Satelliten haben.

Das TRACERS-Projekt wird von der University of Iowa in Zusammenarbeit mit Partnern vom Southwest Research Institute und Millennium Space Systems geleitet. Die Startdienste für die Satelliten werden vom Launch Services Program der NASA mit Sitz im Kennedy Space Center in Florida über den VADR-Startdienstvertrag der Agentur bereitgestellt.

Die Auswahl von SpaceX für diese Mission unterstreicht die laufende Partnerschaft zwischen der NASA und der privaten Raumfahrtindustrie. Mit seiner zuverlässigen Erfolgsbilanz beim Start von Satelliten und Fracht zur Internationalen Raumstation ist SpaceX eine vertrauenswürdige Wahl für dieses wichtige Unterfangen.

Die Untersuchung des Weltraumwetters ist entscheidend für das Verständnis, wie die Aktivität der Sonne die Erde und ihre Infrastruktur beeinflusst. Die von der TRACERS-Mission gesammelten Informationen werden die Fähigkeit verbessern, Weltraumwetterereignisse vorherzusagen und sich darauf vorzubereiten, die sich auf Kommunikationssysteme, Stromnetze und andere Technologien auf der Erde auswirken können.

Quelle: NASA