Die NASA wählt SpaceX für die TRACERS-Mission zur Untersuchung der Erdmagnetosphäre aus

Die NASA hat SpaceX und seine Falcon 9-Rakete ausgewählt, um die Mission TRACERS (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites) zu starten. Diese Mission wird aus zwei kleinen Satelliten bestehen, deren Ziel es ist, das Weltraumwetter und die Auswirkungen der Sonnenenergie auf die Magnetosphäre der Erde zu untersuchen.

TRACERS wird eine wichtige Ergänzung der heliophysikalischen Flotte der NASA sein und Antworten auf seit langem bestehende Fragen zum Sonne-Erde-System liefern. Die Satelliten werden sich auf die Untersuchung der Wechselwirkung zwischen dem Sonnenwind, dem kontinuierlichen Strom ionisierter Teilchen, der von der Sonne ausgeht, und der magnetischen Umgebung um die Erde konzentrieren.

Diese Studie wird sich speziell mit der magnetischen Wiederverbindung befassen, die auftritt, wenn zwei Magnetfelder aufeinandertreffen und zu einer starken Energieübertragung führt. Das Verständnis dieses Prozesses ist von entscheidender Bedeutung, da er möglicherweise Auswirkungen auf bemannte Missionen und empfindliche Satelliten hat. Die University of Iowa leitet die Mission in Zusammenarbeit mit Partnern am Southwest Research Institute und Millennium Space Systems.

Der Hauptforscher der Mission, Prof. Craig Kletzing, erklärte die Bedeutung der Untersuchung des Scheitelpunkts, einer Region, in der magnetische Wiederverbindung stattfindet. Er erklärte: „Magnetische Wiederverbindung kann an vielen Stellen in der Magnetopause stattfinden, aber es ist schwierig, einen so riesigen Suchraum zu überblicken.“ Der Scheitelpunkt ist ein Ort, an dem wir die Signaturen der Wiederverbindung studieren können, die überall stattfinden.“

Um Daten zur Wiederverbindung zu sammeln, werden die TRACERS-Satelliten durch die nördliche Polarspitze fliegen, wobei ein Satellit dem anderen folgt. Durch die Beobachtung und Analyse des Auftretens und der Häufigkeit der Wiederverbindung an den Außenrändern des Erdmagnetfelds hoffen Wissenschaftler, ihr Verständnis darüber zu verbessern, wie die Energie der Sonne auf unseren Planeten übertragen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die TRACERS-Mission mit Unterstützung von SpaceX und der Falcon-9-Rakete unschätzbare Einblicke in die Dynamik der Erdmagnetosphäre und ihre Reaktion auf Sonnenaktivität liefern wird. Dieses Wissen wird dazu beitragen, die möglichen Auswirkungen des Weltraumwetters auf die Erde und ihre technologische Infrastruktur vorherzusagen und abzumildern.

Definitionen:

– Magnetosphäre: Die Region um einen Planeten, die von seinem Magnetfeld beeinflusst wird und ihn vor dem Sonnenwind schützt.

– Sonnenwind: Der Strom geladener Teilchen, hauptsächlich Protonen und Elektronen, der von der Sonne emittiert wird.

– Magnetische Wiederverbindung: Der Prozess, bei dem zwei Magnetfelder kollidieren und sich neu ausrichten, wodurch große Energiemengen freigesetzt werden.

