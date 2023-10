Die NASA wählt vier auf die Sonne ausgerichtete Missionen für Konzeptstudien aus

Die NASA hat kürzlich die Auswahl von vier kleinen Forschungsmissionen bekannt gegeben, die sich auf die Erforschung der Sonne und ihrer Beziehung zur Erde konzentrieren werden. Ziel dieser Missionen ist es, unser Verständnis der Heliophysik zu erweitern, also dem Bereich, der die Natur der Sonne und ihre Auswirkungen auf das Sonnensystem erforscht.

Die erste Mission, bekannt als Cross-scale Investigation of Earth's Magnetotail and Aurora (CINEMA), wird die Struktur und Entwicklung der Plasmaschicht der Erde untersuchen. Diese dichte Schicht aus Weltraumplasma findet sich in den Magnetfeldern, die hinter der Erde fließen. Unter der Leitung von Robyn Millan vom Dartmouth College wird diese Mission eine Konstellation von neun CubeSats in einer sonnensynchronen, erdnahen Umlaufbahn nutzen, um zu untersuchen, wie die Magnetfelder der Erde Wärme übertragen und sich im Laufe der Zeit verändern.

Die Mission Chromospheric Magnetism Explorer (CMEx) unter der Leitung von Holly Gilbert vom National Center for Atmospheric Research zielt darauf ab, die magnetische Natur von Sonneneruptionen zu verstehen und die magnetischen Quellen des Sonnenwinds zu identifizieren. CMEx plant, kontinuierliche Beobachtungen des solaren Magnetfelds in der Chromosphäre, der Schicht der Sonnenatmosphäre direkt über der sichtbaren Oberfläche der Sonne, zu erhalten.

In der Zwischenzeit wird die Mission Extreme Ultraviolett Coronal Mass Ejection and Coronal Connectivity Observatory (ECCCO) unter der Leitung von Katharine Reeves vom Smithsonian Astrophysical Observatory zu unserem Verständnis der mittleren Korona, der Dynamik eruptiver Ereignisse, die die Sonne verlassen, und der Bedingungen, unter denen sie auftritt, beitragen erzeugen den nach außen strömenden Sonnenwind.

Schließlich zielt die Mission Magnetospheric Auroral Asymmetry Explorer (MAAX) unter der Leitung von Michael Liemohn von der University of Michigan darauf ab, unser Verständnis darüber zu verbessern, wie die elektrodynamische Kopplung zwischen der Magnetosphäre und der Ionosphäre der Erde den Polarlichtenergiefluss reguliert.

Laut Peg Luce, der amtierenden Abteilungsleiterin für Heliophysik im NASA-Hauptquartier, versprechen diese ausgewählten Missionskonzeptstudien neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Heliophysik. Sie bieten das Potenzial, langjährige Fragen zu beantworten und gleichzeitig auf der Forschung und Technologie unserer aktuellen und älteren Missionen aufzubauen.

Quellen:

– NASA-Hauptquartier