NASA-Probe des Asteroiden-Bennu-Staubs verspricht aufregende Entdeckungen

Die jüngste Mission der NASA, eine Staubprobe vom Asteroiden Bennu zu sammeln, hat eine unerwartete Menge an Material hervorgebracht, was zu einem langsameren als erwarteten anfänglichen Probenkurationsprozess führte. Dieses „Problem“ ist jedoch ein Beweis für die Fülle des für Studienzwecke verfügbaren Materials. Christopher Snead, stellvertretender Leiter der OSIRIS-REx-Kuration, äußerte sich begeistert über die beträchtliche Staubmenge, die den Probensammelkopf und den Behälter bedeckte, und erklärte, dass es „wirklich spektakulär“ sei, so viel Material zu haben.

Die Probe wurde mit dem Roboterarm von OSIRIS-Rex namens TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) entnommen. Nach einer siebenjährigen Reise wurde der Probenkanister mit dem TAGSAM-Kopf auf der Erde abgesetzt. Obwohl der größte Teil der Probe derzeit im TAGSAM-Kopf versiegelt ist, beobachteten Wissenschaftler vor drei Jahren, dass Staubpartikel aus ihm austraten, bevor er im Kanister verstaut wurde.

Die erste Analyse der Probe umfasst Rasterelektronenmikroskopie, Infrarotmessungen und Röntgenbeugung. Diese Techniken werden wertvolle Informationen über die Zusammensetzung von Bennu und seine Rolle bei der Entstehung des Sonnensystems liefern. Während eine umfassende wissenschaftliche Analyse mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, hat die NASA für den 11. Oktober eine Pressekonferenz angesetzt, um die vorläufigen Ergebnisse zu veröffentlichen und die ersten Bilder der Probe zu präsentieren.

Die NASA schätzt, dass etwa 250 Gramm Bennu-Staub darauf warten, aus dem TAGSAM-Kopf geborgen zu werden. Es wird jedoch einige Zeit dauern, bis der Kopf sicher geöffnet werden kann. In den kommenden Wochen wird der Probenbehälter zur Demontage in eine spezielle Handschuhbox überführt.

Diese aufregende Entwicklung ebnet den Weg für zukünftige Forschung und wird voraussichtlich wertvolle Einblicke in die Entstehung und Zusammensetzung von Asteroiden wie Bennu liefern. Die laufende Untersuchung der gesammelten Probe durch die NASA wird zu unserem Verständnis der Geschichte des Sonnensystems beitragen.

