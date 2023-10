Die NASA plant, bis 2040 Häuser auf dem Mond zu bauen

By

Die NASA hat Pläne bekannt gegeben, bis in die 2040er Jahre Häuser auf dem Mond zu bauen. Die Raumfahrtbehörde will mithilfe eines 3D-Druckers Strukturen aus „Mondbeton“ konstruieren, einem Material, das aus der Mondoberfläche hergestellt wird. Dieses ehrgeizige Projekt beinhaltet die Zusammenarbeit mit Universitäten und privaten Technologieunternehmen. Während der Mond derzeit eine unwirtliche Umgebung ohne Sauerstoff, Schleifstaub, extreme Temperaturen und übermäßige Sonneneinstrahlung ist, träumen die Menschen seit der Apollo-Mission im Jahr 1972 davon, dorthin zurückzukehren. Die Europäische Weltraumorganisation sieht das Leben auf dem Mond als eine Herausforderung an Sprungbrett, um schließlich den Mars zu erreichen.

Die NASA sieht den Mond als Übungsgelände für künftige Missionen zu weiter entfernten Planeten. Die Gründung einer Mondkolonie wird es Wissenschaftlern ermöglichen, Prozesse wie den Bau außerhalb des Planeten, die Herstellung neuer Materialien und die Gewährleistung der Haltbarkeit von Strukturen unter extremen Umweltbedingungen zu testen. Darüber hinaus bieten der Mond und der Mars derzeit kostenlose Immobilien, weshalb es entscheidend ist, als Erste Siedlungen zu errichten, um wertvolle Vermögenswerte für zukünftige Unternehmungen wie den Bergbau zu sichern.

Die NASA möchte nicht nur Astronauten, sondern auch normale Zivilisten in ihren Mondhäusern beherbergen. Einige Skeptiker argumentieren jedoch, dass der Zeitplan für diese Pläne zu ehrgeizig sei, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Artemis-Mission, die Astronauten zum Mond zurückbringen soll, noch nicht stattgefunden hat (geplant für 2024). Dennoch bleibt Niki Werkheiser, Direktorin für Technologiereife bei der NASA, optimistisch und erklärt, dass die Agentur über die richtigen Leute und Ressourcen verfügt, um diese Ziele zu erreichen.

Sobald sich Menschen auf dem Mond niederlassen, gibt es zahlreiche Aktivitäten zu unternehmen. Ein Projekt, der Lunar Codex, zielt darauf ab, die Werke von über 30,000 Künstlern auf der Mondoberfläche zu platzieren. Darüber hinaus gibt es laufende Forschungen zur umstrittenen Wissenschaft der Reproduktion im Weltraum.

Insgesamt stellen die Pläne der NASA zur Mondbesiedlung einen bedeutenden Meilenstein in der Weltraumforschung dar. Durch den Aufbau einer Präsenz auf dem Mond hoffen Wissenschaftler, wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen zu sammeln, die bei zukünftigen Unternehmungen zum Mars und darüber hinaus hilfreich sein werden.

