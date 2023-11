Daten der Raumsonde Juno enthüllen Salze und organische Stoffe auf Ganymed

By

Die NASA-Raumsonde Juno hat auf dem größten Jupitermond Ganymed eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Das Bordspektrometer der Sonde, bekannt als JIRAM, entdeckte kürzlich bei einem Vorbeiflug Salze und organische Verbindungen auf der Mondoberfläche. Diese in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlichte Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die Geschichte und Zusammensetzung von Ganymed.

Ganymed hat Wissenschaftler schon immer fasziniert, da sein riesiger Ozean unter einer eisigen Hülle verborgen ist. Es wird angenommen, dass dieser Ozean mehr Wasser enthält als die gesamte Erdoberfläche zusammen. Durch die Analyse der Daten, die bei Junos unmittelbarer Begegnung mit Ganymed gesammelt wurden, konnten Forscher ein detaillierteres Verständnis der Zusammensetzung des Mondes und seiner Entwicklung im Laufe der Geschichte des Sonnensystems gewinnen.

Das Spektrometer zeigte das Vorhandensein von hydratisiertem Natriumchlorid, Natriumcarbonat, ammoniakhaltigen Salzen wie Ammoniumchlorid und Ammoniumcarbonat sowie organischen Verbindungen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Ganymed möglicherweise Materialien angesammelt hat, die kalt genug sind, um während seiner Entstehung Ammoniak zu kondensieren. Bei den Karbonatsalzen könnte es sich um Überreste von kohlendioxidreichem Eis handeln.

Interessanterweise stimmt der Ort dieser Entdeckungen mit einer Theorie überein, die besagt, dass die Region in der Nähe von Ganymeds Äquator vom starken Magnetfeld des Jupiter abgeschirmt ist. Dieser magnetische Schutzschild ist von entscheidender Bedeutung, da er die Zerstörung von Salz und organischer Bildung auf der Mondoberfläche verhindert. Der Co-Autor der Studie, Scott Bolton, erklärt, dass die dunklen und hellen Gebiete in den durch das Magnetfeld geschützten Breiten die größte Menge an Salzen und organischen Stoffen aufwiesen. Dies unterstützt weiter die Idee, dass diese Regionen Überreste einer Tiefsee-Sole darstellen, die die gefrorene Oberfläche von Ganymed erreicht hat.

Junos Mission geht weiter und bereitet sich auf einen Vorbeiflug an Io vor, einem weiteren Jupitermond, der für seine vulkanische Aktivität bekannt ist. Wissenschaftler warten gespannt auf die Daten, die Aufschluss über die einzigartigen Eigenschaften von Io geben werden. Auch wenn es einige Zeit dauern kann, bis die Ergebnisse veröffentlicht werden, tragen diese laufenden Missionen dazu bei, dass die Menschheit immer mehr Wissen über unsere himmlischen Nachbarn erhält.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was hat Junos Spektrometer auf Ganymeds Oberfläche entdeckt?

Junos Bordspektrometer JIRAM entdeckte während eines Vorbeiflugs Salze und organische Verbindungen auf der Oberfläche von Ganymed. Zu den spezifischen Verbindungen gehören hydratisiertes Natriumchlorid, Natriumcarbonat, ammoniakhaltige Salze wie Ammoniumchlorid und Ammoniumcarbonat sowie organische Verbindungen.

2. Warum ist Ganymed für Wissenschaftler interessant?

Ganymed ist Jupiters größter Mond und besitzt bekanntermaßen einen riesigen Ozean unter seiner eisigen Außenseite. Es wird angenommen, dass dieser Ozean mehr Wasser enthält als die gesamte Erdoberfläche zusammen. Die Erforschung von Ganymed hilft Wissenschaftlern, die Entstehung und Entwicklung des Mondes zu verstehen und bietet Einblicke in die Möglichkeiten außerirdischen Lebens.

3. Welche Bedeutung hat das Magnetfeld in der Nähe des Ganymed-Äquators?

Der Äquator von Ganymed ist vom starken Magnetfeld des Jupiter abgeschirmt, dem stärksten Magnetfeld aller Planeten im Sonnensystem. Dieser Schild schützt die Bildung von Salzen und organischen Verbindungen auf der Oberfläche von Ganymed. Die Ergebnisse der Studie stützen die Theorie, dass das Magnetfeld eine entscheidende Rolle bei den geologischen Prozessen des Mondes spielt.

4. Was ist das nächste Ziel von Junos Mission?

Junos nächstes Ziel ist Io, ein weiterer Jupitermond, der für seine vulkanische Aktivität bekannt ist. Juno plant, in naher Zukunft einen Vorbeiflug an Io durchzuführen und Wissenschaftlern wertvolle Daten zur Untersuchung der einzigartigen Eigenschaften und vulkanischen Prozesse des Mondes zu liefern.