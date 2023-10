Der Perseverance Rover der NASA fängt einen kilometerhohen Staubteufel auf dem Mars ein

Der Perseverance-Rover der NASA hat kürzlich einen beeindruckenden Anblick auf dem Mars eingefangen – einen über eine Meile hohen Staubteufel. Laut einer Pressemitteilung der NASA beobachtete der Rover, der sich in der Nähe des Jezero-Kraters des Mars befindet, den Staubteufel am 2.5. August 30 etwa 2023 Meilen entfernt. Es wird angenommen, dass der Jezero-Krater einst ein See war, was die Möglichkeit erhöht, dass er in der Vergangenheit mikrobielles Leben beherbergte.

Mit seiner Kamera gelang es dem Rover, den Staubteufel in Aktion zu dokumentieren. Das Filmmaterial besteht aus 21 Fotos, die im Abstand von jeweils vier Sekunden aufgenommen wurden und anschließend zu einer videoähnlichen Sequenz zusammengefügt wurden. Anhand der Bilder schätzten Wissenschaftler, dass der Staubteufel etwa 200 Fuß breit war. Obwohl nur der untere Teil des Staubteufels mit einer Höhe von 387 Fuß eingefangen wurde, gehen Wissenschaftler davon aus, dass er eine beeindruckende Höhe von etwa 6,336 Fuß hatte – also eine Meile hoch. Die Bewegung des Staubteufels wurde mit etwa 12 Meilen pro Stunde gemessen.

Staubteufel auf dem Mars unterscheiden sich von Tornados auf der Erde dadurch, dass sie von Natur aus schwächer und kleiner sind. Sie entstehen, wenn warme Luft aufsteigt und sich mit kühlerer, absteigender Luft vermischt, was als Mechanismus zur Umverteilung von Staub auf der Planetenoberfläche dient. Die Untersuchung dieser Ereignisse liefert wertvolle Einblicke in die Marsatmosphäre und trägt zur Verbesserung der Wettermodelle bei.

Der Perseverance Rover erkundet seit 2020 den Mars, wobei der Schwerpunkt auf dem Verständnis der Geologie und des Klimas des Planeten liegt. Darüber hinaus sollen Gesteins- und Regolithproben gesammelt werden, um den Weg für zukünftige Missionen zur Rückführung dieser Proben zur Erde zu ebnen. Der Rover ist auch auf der Suche nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens, insbesondere an Orten wie dem Jezero-Krater.

Diese Beobachtung des Staubteufels ist eine weitere interessante Ergänzung zum wachsenden Wissensschatz über den Mars und seine einzigartigen Umweltbedingungen.

