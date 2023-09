Der Perseverance Rover der NASA produziert erfolgreich Sauerstoff auf dem Mars

Der Perseverance-Rover der NASA hat seine Mission, Sauerstoff auf dem Mars zu erzeugen, mithilfe eines Experiments namens Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) erfüllt. Diese erfolgreiche Demonstration könnte den Weg für zukünftige Astronauten ebnen, über eine nachhaltige Quelle atembarer Luft zu verfügen und sogar Raketentreibstoff für einen Rückflug zur Erde zu produzieren.

Eine der Herausforderungen für Astronauten auf dem Mars ist der Mangel an Atemluft. Im Gegensatz zur Erde, deren Atmosphäre etwa 21 Prozent Sauerstoff enthält, hat der Mars weniger als ein Prozent Sauerstoff und besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid. MOXIE, ein mikrowellengroßes Instrument an Bord des Rovers Perseverance, nutzt ein Elektrolysegerät, um durch die Spaltung von Kohlendioxidpartikeln Sauerstoff aus der Marsatmosphäre zu extrahieren. Dabei entstehen reiner Sauerstoff und Abfallprodukte wie Kohlenmonoxid.

Seit der Rover im Jahr 2021 im Jezero-Krater auf dem Mars gelandet ist, führt MOXIE zeitweise Experimente durch, wobei der letzte Versuch letzten Monat abgeschlossen wurde. Es war in der Lage, Sauerstoff mit einer Geschwindigkeit von etwa 12 Gramm pro Stunde zu produzieren, was einer Gesamtmenge von 122 Gramm entspricht. Diese Menge, die dem entspricht, was ein kleiner Hund in 10 Stunden atmet, übertraf die ursprünglichen Erwartungen der Wissenschaftler und hatte eine Reinheit von mindestens 98 Prozent.

Der von MOXIE erzeugte Sauerstoff bietet nicht nur das Potenzial für atembare Luft, sondern könnte auch ein wichtiger Bestandteil bei der Herstellung von Raketentreibstoff sein. Ohne diesen Treibstoff wären Astronauten auf dem Mars gestrandet oder auf Versorgungsmissionen von der Erde angewiesen. Die NASA schätzt, dass zukünftige Astronauten etwa 25 bis 30 Tonnen Sauerstoff benötigen, um den nötigen Treibstoff für eine Rückreise zu erzeugen.

Der Erfolg der NASA mit MOXIE zeigt die Machbarkeit der Gewinnung von Sauerstoff aus der Marsatmosphäre und unterstreicht die Bedeutung der Entwicklung von Technologien, die Ressourcen auf anderen Planeten nutzen. Der Aufbau einer langfristigen Mondpräsenz, der Aufbau einer Mondwirtschaft und schließlich der Start einer bemannten Erkundungskampagne zum Mars hängen alle von der Entwicklung und Erprobung solcher Technologien ab.

Diese Leistung des Rovers Perseverance markiert einen bedeutenden Meilenstein im Streben der Menschheit nach Weltraumforschung und Kolonisierung. Mit der Möglichkeit, auf dem Mars Sauerstoff und Raketentreibstoff zu produzieren, rückt der Traum einer dauerhaften menschlichen Präsenz im Sonnensystem näher an die Realität.

