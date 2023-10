Der Perseverance Rover der NASA nimmt atemberaubende Aufnahmen des Marsstaubteufels auf

Der NASA-Rover „Perseverance“ hat auf seiner fortlaufenden Suche nach Anzeichen früheren Lebens auf dem Mars kürzlich Aufnahmen eines gigantischen Marswirbels gemacht. Der Staubteufel, der eine Höhe von etwa 1.2 Meilen (2 Kilometer) erreichte, wurde von dem autogroßen Rover gesichtet. Während Staubteufel auf dem Mars häufig vorkommen, ist dieser besondere Staubteufel aufgrund seiner Größe von etwa 200 Fuß Durchmesser bemerkenswert.

Der Rover Perseverance erkundet derzeit den Jezero-Krater auf dem Mars, einen Ort, an dem sich einst ein blühendes Flussdelta befand. Heute ist der Mars ein trockener Planet, 1,000 Mal trockener als die trockenste Wüste der Erde, mit reichlich rotem Staub, der in die Atmosphäre getrieben werden kann. Der Rover nähert sich nun einem Gebiet, in dem Wissenschaftler vermuten, dass es vor etwa 3 Milliarden Jahren einen See gab. Die an der antiken Küste zurückgebliebenen Mineralien könnten möglicherweise Beweise für antikes Leben bewahren, falls es jemals existierte.

Die NASA ist gespannt auf die bevorstehenden Entdeckungen, die der Rover Perseverance machen könnte. Der Endanflug des Rovers wird ihn zu einer Felseinheit führen, die eine entscheidende Rolle bei der Auswahl des Jezero-Kraters als Landeplatz für die Erkundung spielte. Die Mars-2020-Wissenschaftler sind voller Vorfreude, während sie sich diesem bedeutenden Ort nähern.

Während der Mars derzeit im Mittelpunkt der NASA-Forschung steht, plant die Raumfahrtbehörde auch, andere Welten zu erforschen, die möglicherweise geeignete Bedingungen für die Existenz von Leben bieten. Zu diesen Zielen gehören Monde wie Enceladus, der den Saturn umkreist, und Europa, der den Jupiter umkreist. Kürzlich haben Wissenschaftler ein lebenswichtiges Element auf Europa entdeckt, was es zu einem interessanten Ziel für weitere Erforschung macht.

Mit laufenden Missionen wie Perseverance erweitert die NASA weiterhin die Grenzen unseres Verständnisses des Universums und sucht nach Anzeichen außerirdischen Lebens.

