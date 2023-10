Neue Mission untersucht die Geburt von Sternensystemen

By

Am 29. Oktober 2023 soll eine neue Weltraummission namens INFUSE starten, um zu untersuchen, wie explosiver Sterntod zur Entstehung von Sternensystemen beiträgt. INFUSE, kurz für Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment, ist eine Höhenforschungsraketenmission, die von der White Sands Missile Range in New Mexico aus starten wird.

Das Ziel der INFUSE-Untersuchung ist der Cygnus Loop, auch Schleiernebel genannt, der sich im Sternbild Schwan befindet. Der Cygnus Loop ist der Überrest eines massereichen Sterns, der vor etwa 20,000 Jahren zur Supernova wurde. Dieses explosive Ereignis löste einen Lichtstoß aus, der so intensiv war, dass er tagsüber von der Erde aus sichtbar gewesen wäre, obwohl er 2,600 Lichtjahre entfernt ist.

Supernovae wie die, die den Cygnus-Loop erzeugt hat, spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Galaxien. Diese kosmischen Ereignisse streuen Schwermetalle, die in Sternen entstehen, in die umgebenden Staub- und Gaswolken. Diese Metalle sind für die Entstehung chemischer Elemente verantwortlich, die schwerer als Eisen sind, einschließlich derjenigen, aus denen unser eigener Körper besteht. Im Laufe der Zeit verschmelzen die Überreste von Supernovae nach und nach zu neuen Sternensystemen, Planeten und Sternen.

Ziel der INFUSE-Mission ist es, zu beobachten, wie die Energie der Supernova mit der Milchstraße interagiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Erfassung des Lichts, das emittiert wird, wenn die Druckwelle mit Taschen aus kaltem Gas in der Galaxie kollidiert. Durch die Analyse dieser Daten werden Wissenschaftler ein besseres Verständnis der Verteilung und Temperaturen verschiedener Elemente entlang der Schockfront erlangen.

