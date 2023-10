OSIRIS-REx der NASA enthüllt Geheimnisse des Asteroiden Bennu: eine Fundgrube an Wissen und Potenzial für außerirdisches Leben

Die Raumsonde OSIRIS-REx der NASA hat erfolgreich eine Sammlung von Regolithen des Asteroiden Bennu abgeliefert und damit weltweit für Aufsehen gesorgt. Diese Errungenschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein bei der Aufklärung der Geheimnisse um den Ursprung unseres Sonnensystems und der möglichen Existenz außerirdischen Lebens dar.

Ziel der 2016 ins Leben gerufenen Mission war es, die Felsen und Trümmer von Bennu zu untersuchen und nach Antworten auf die darin verborgenen Rätsel zu suchen. Mit der Ankunft dieser unschätzbar wertvollen Proben haben Wissenschaftler bereits faszinierende Entdeckungen gemacht. Die dunklen, kohlenstoffreichen Gesteine ​​deuten auf das Vorhandensein lebenswichtiger Bestandteile hin, zusammen mit subtilen Hinweisen auf Wasser.

Interessanterweise liegt das in den Proben gefundene Wasser nicht in flüssiger Form vor, sondern ist in mineralischen Strukturen eingeschlossen. Wissenschaftler wie Jason P. Dworkin, der Projektwissenschaftler für OSIRIS-REx, erforschen eifrig das Vorhandensein winziger Wassertaschen in Mineralkörnern. Ähnliche Entdeckungen wurden bei bestimmten Meteoriten gemacht, die möglicherweise Einblicke in die Ursprünge des Lebens geben.

Mithilfe einer Reihe analytischer Instrumente wie Rasterelektronenmikroskopen, Infrarotbildgebung, Röntgenbeugung und Analyse chemischer Elemente begeben sich Wissenschaftler auf eine vorläufige Reise, um die Zusammensetzung des Regoliths zu entschlüsseln. Während das Team noch keinen Zugang zum Inneren des Probenkanisters hat, hat es bereits „Bonusmaterial“ untersucht, das auf dem Sammelapparat, dem Kanisterdeckel und der Basis gefunden wurde. Diese Untersuchung ergab konkrete Hinweise auf Wasser und einen hohen Kohlenstoffgehalt in diesen Partikeln.

Die Proben erweisen sich als Goldgrube an Daten, und weitere Studien versprechen, tiefgreifende Erkenntnisse zu gewinnen. Das OSIRIS-REx-Team hat zu diesen Proben zwölf wichtige Hypothesen formuliert, die sich auf die Suche nach lebenswichtigen organischen Verbindungen und das Verständnis der alten Geschichte unseres Sonnensystems konzentrieren.

Teile des Regoliths werden zur sorgfältigen Analyse an Institutionen weltweit geschickt, während erhebliche Reserven für zukünftige Forschungsvorhaben vorgesehen sind. Jason P. Dworkin hat seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass diese Proben zukünftige Generationen von Wissenschaftlern zu bahnbrechenden Entdeckungen inspirieren werden, die über unsere derzeitige Vorstellungskraft hinausgehen.

In den kommenden Wochen, Monaten und Jahren wartet die weltweite Wissenschaftsgemeinschaft gespannt auf die Erkenntnisse, die aus diesen außergewöhnlichen Proben hervorgehen werden. Diese Mission unterstreicht den unstillbaren Wissensdurst der Menschheit und weckt Hoffnung auf tiefgreifende Entdeckungen über unsere kosmischen Ursprünge.

