Der Weltraum enthüllt die Geheimnisse einer „gespenstischen kosmischen Hand“

Neu veröffentlichte Röntgenbilder der NASA haben einen faszinierenden Anblick im Weltraum offenbart, der leicht mit den Knochen einer „gespenstischen kosmischen Hand“ verwechselt werden könnte. Diese unheimlichen Bilder, aufgenommen von zwei Röntgen-Weltraumteleskopen der NASA, zeigen die Überreste eines kollabierten Sterns, der durch energiereiche Materie- und Antimaterieteilchen weiter existiert.

Wissenschaftler haben die Struktur als ein bemerkenswertes handförmiges Magnetfeld identifiziert, das etwa 16,000 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Diese „kosmische Hand“ ist eigentlich der Überrest eines Riesensterns, dem vor etwa 1,500 Jahren der Kernbrennstoff ausging. Der anschließende Zusammenbruch des Sterns führte zur Bildung eines Neutronensterns, eines unglaublich dichten Objekts. Der Neutronenstern erzeugt zusammen mit seinen starken Magnetfeldern, die als Pulsare bekannt sind, Materie- und Antimateriestrahlen, die sich von den Polen des Sterns entfernen und ein Phänomen erzeugen, das als „Pulsarwindnebel“ bezeichnet wird.

Dieser spezielle Pulsarwindnebel mit der Bezeichnung MSH 15-52 hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Knochen einer menschlichen Hand. Es wurde ursprünglich 2001 vom Chandra-Röntgenobservatorium der NASA entdeckt. Jetzt hat das neueste Röntgenteleskop der NASA, der Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), 17 Tage damit verbracht, MSH 15-52 zu beobachten und dabei die längste Datendauer zu sammeln für ein einzelnes Objekt seit seiner Einführung im Dezember 2021.

Durch die Kombination der Bildgebungsfähigkeiten beider Teleskope haben NASA-Wissenschaftler eine Karte des Magnetfelds in der „Hand“ erstellt. Die geladenen Teilchen, die für die Röntgenemissionen verantwortlich sind, folgen den magnetischen Feldlinien und formen so die Gesamtstruktur des Nebels. Diese einzigartige Funktion liefert wertvolle Einblicke in die Verteilung und das Verhalten energiereicher Teilchen in der Nähe des Pulsars.

Ein faszinierender Aspekt von MSH 15-52 ist ein heller Röntgenstrahl, der vom Pulsar ausgeht und sich in Richtung des „Handgelenks“-Bereichs des Nebels erstreckt. Die Polarisation der Röntgenstrahlen zeigt, dass das Magnetfeld nahe der Basis des Jets turbulent und komplex ist. Mit fortschreitendem Strahl werden die magnetischen Feldlinien jedoch gerader, was zu einer gleichmäßigeren Polarisation führt.

Diese Ergebnisse legen nahe, dass Teilchen in turbulenten Regionen in der Nähe des Pulsars einen Energieschub erhalten und dann zu Bereichen mit einem gleichmäßigeren Magnetfeld entlang des Handgelenks, der Finger und des Daumens der „kosmischen Hand“ wandern. Das an der Studie beteiligte Wissenschaftlerteam hat auch ähnliche Magnetfelder in anderen Pulsarwindnebeln wie „Vela“ und „Crab“ entdeckt, was darauf hindeutet, dass dieses Phänomen bei dieser Art von Himmelsobjekten häufig vorkommen könnte.

Die Enthüllung solch außergewöhnlicher kosmischer Strukturen trägt zu unserem Verständnis der Mechanismen hinter der Teilchenbeschleunigung und des Lebenszyklus von Materie und Antimaterie um Pulsare herum bei. Während Wissenschaftler weiterhin die in den Tiefen des Weltraums verborgenen Geheimnisse erforschen, bringen uns diese Entdeckungen der Entschlüsselung der rätselhaften Natur des Universums näher.

FAQ

Was ist ein Pulsarwindnebel?

Ein Pulsarwindnebel ist ein Himmelsobjekt, das durch die Wechselwirkung zwischen einem Pulsar (einem stark magnetisierten, rotierenden Neutronenstern) und dem umgebenden interstellaren Medium entsteht. Der Pulsar setzt Materie- und Antimateriestrahlen frei, die bei ihrer Wechselwirkung mit der Umgebung einen Pulsarwindnebel erzeugen.

Wie weit ist MSH 15-52 von der Erde entfernt?

MSH 15-52, der „Geisternebel der kosmischen Hand“, liegt etwa 16,000 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Was ist der Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE)?

Der Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) ist das neueste Röntgenteleskop der NASA. Es soll die Polarisation von Röntgenemissionen verschiedener kosmischer Quellen messen und so wertvolle Informationen über die Magnetfelder in diesen Regionen liefern.

Gibt es ähnliche Magnetfelder in anderen Pulsarwindnebeln?

Ja, Wissenschaftler haben ähnliche Magnetfelder in anderen Pulsarwindnebeln wie den „Vela“- und „Krabben“-Nebeln entdeckt. Diese Entdeckung legt nahe, dass diese Magnetfelder gemeinsame Merkmale dieser Art von Himmelsobjekten sein könnten.

(Quelle: NASA)