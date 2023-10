Das Daily Minor Planet Project der NASA: Helfen Sie dabei, neue Asteroiden zu entdecken und sie zu verfolgen

Die NASA hat das Daily Minor Planet Project ins Leben gerufen, ein Programm, das es Astronomen und Himmelsbeobachtern ermöglicht, bei der Entdeckung und Verfolgung von Asteroiden zu helfen. Mit zahlreichen Weltraum- und Bodenteleskopen hat die NASA bedeutende Fortschritte bei der Identifizierung und Untersuchung dieser alten Weltraumgesteine ​​gemacht.

Um diese laufenden Bemühungen zu unterstützen, nutzt die NASA den von der NASA finanzierten Catalina Sky Survey an der University of Arizona. Diese Umfrage erfasst jede Nacht fast 1000 Bilder des Nachthimmels, was zu einer großen Datenmenge für die Analyse führt. Allerdings mangelt es an Personal, um diese Bilder im Detail zu studieren.

Durch die Teilnahme am Daily Minor Planet Project kann jeder, der sich für Astronomie interessiert, zu den Bemühungen der NASA zur Asteroidenverfolgung beitragen. Nach der Untersuchung eines Bildes müssen die Teilnehmer lediglich auf die Schaltfläche „Ja“ oder „Nein“ klicken, um festzustellen, ob ein Asteroid vorhanden ist. Darüber hinaus können sie bei Bedarf Kommentare abgeben, bevor sie mit dem nächsten Bild fortfahren.

In einem aktuellen Update hat die NASA Informationen über einen sich nähernden Asteroiden veröffentlicht. Der designierte Weltraumfelsen, Asteroid 2023 TG, wird am 6. Oktober seine größte Annäherung an die Erde erreichen. Bei dieser Begegnung wird er bis auf 691,000 Kilometer an die Oberfläche unseres Planeten herankommen. Mit einer bemerkenswerten Geschwindigkeit von 26,006 Kilometern pro Stunde ist es schneller als eine ballistische Hyperschallrakete.

Glücklicherweise hat die NASA bestätigt, dass der Asteroid 2023 TG keine erhebliche Bedrohung darstellt. Zu den Kriterien für die Einstufung eines Himmelskörpers als potenziell gefährliches Objekt gehören eine Größe von mehr als 492 Fuß und eine Entfernung von weniger als 7.5 Millionen Kilometern von der Erde. Allerdings ist dieser spezielle Asteroid nur 26 Fuß breit, was der Größe eines Busses entspricht.

Der Asteroid 2023 TG gehört zur Apollo-Gruppe der erdnahen Asteroiden, deren große Halbachsen größer als die der Erde sind. Diese Asteroiden sind nach dem Apollo-Asteroiden von 1862 benannt, einem kolossalen Weltraumgestein, das Karl Reinmuth in den 1930er Jahren entdeckte.

Mit der Unterstützung von Astronomen und Himmelsbeobachtern auf der ganzen Welt erweitert die NASA weiterhin ihr Wissen über Asteroiden und verbessert unser Verständnis dieser faszinierenden Himmelsobjekte.

Quellen:

– NASA: https://www.nasa.gov/

– Universität von Arizona: https://www.arizona.edu/