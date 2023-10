NASA enthüllt Asteroidenprobe von der OSIRIS-REx-Mission

By

Die NASA hat die erfolgreiche Lieferung von Asteroidenschmutz und -kies zur Erde durch ihre OSIRIS-REx-Mission bekannt gegeben. Die im September 1.2 gestartete 2016-Milliarden-Dollar-Mission hatte zum Ziel, Proben vom erdnahen Asteroiden Bennu zu sammeln. Nachdem OSIRIS-REx im Dezember 2018 sein Ziel erreicht hatte, erlangte es eine Probe, indem es im Oktober 2020 herabstürzte und das Material von Bennus Oberfläche aufnahm. Anschließend begann die Raumsonde ihre Reise zurück zur Erde, die mit der Landung der Rückkehrkapsel der Sonde in Utah gipfelte 24. September.

Die wertvolle Fracht befindet sich jetzt im Johnson Space Center der NASA in Houston, wo sie verarbeitet, kuratiert und gelagert wird. Wissenschaftler aus der ganzen Welt werden das Material in den kommenden Jahren untersuchen, in der Hoffnung, Erkenntnisse über die Frühzeit des Sonnensystems und die Ursprünge des Lebens auf der Erde zu gewinnen. Einige Forscher glauben, dass Asteroiden wie Bennu unseren Planeten mit organischen Molekülen besiedelt haben könnten, die für die Entwicklung des Lebens unerlässlich sind.

Die OSIRIS-REx-Mission der NASA hat bereits einige erste Ergebnisse geliefert, die im Rahmen eines Webcasts vorgestellt werden. Die Forscher werden auch einen genaueren Blick auf die Probe und ihre Menge werfen. Während das Missionsteam schätzte, dass OSIRIS-REx etwa 8.8 Unzen (250 Gramm) Bennu-Material gesammelt hat, wird die endgültige Menge während des Webcasts bekannt gegeben. Die Raumsonde selbst wird ihre erweiterte Mission namens OSIRIS-APEX fortsetzen und auf einen anderen Asteroiden, Apophis, zufliegen, der 2029 erreicht werden soll.

Die erfolgreiche Probenrückgabemission ist ein bedeutender Meilenstein für die NASA und stellt einen großen Fortschritt in unserem Verständnis von Asteroiden und ihrer möglichen Rolle bei der Entstehung des Lebens dar.

