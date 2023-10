NASA verschiebt Psyche-Mission zur Erforschung metallreichen Asteroiden

By

Die NASA hat die Verschiebung ihrer Psyche-Mission angekündigt, deren Ziel die Erforschung des metallreichen Asteroiden im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter ist. Der Start der Mission war ursprünglich für den 5. Oktober geplant, der Start erfolgt nun am 12. Oktober. Die Verzögerung soll es dem NASA-Team ermöglichen, die Überprüfungen der Parameter abzuschließen, die zur Steuerung der Stickstoff-Kaltgas-Triebwerke des Raumfahrzeugs verwendet werden. Diese Triebwerke sind für verschiedene Aspekte der Mission unerlässlich, einschließlich der Ausrichtung des Raumfahrzeugs und der Impulssteuerung.

Die Parameter für die Triebwerke wurden aufgrund aktualisierter Temperaturvorhersagen angepasst. Für ihre langfristige Funktionalität ist es von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass die Triebwerke innerhalb bestimmter Temperaturgrenzen arbeiten. Zu den Verifizierungsaktivitäten gehören die Wiederholung von Simulationen und die Feinabstimmung von Anpassungen nach Bedarf. Am 28. September wurde eine Flugbereitschaftsprüfung durchgeführt, um aktuelle Informationen zum Status der Mission bereitzustellen und die Bereitschaft für die Startvorbereitungen zu bestätigen.

Die Psyche-Mission bietet wertvolle Einblicke in die Planetenentstehung. Nachdem die Raumsonde der Schwerkraft der Erde entkommen ist, wird sie mit solarelektrischem Antrieb eine sechsjährige Reise zum Asteroiden unternehmen. Dieses System beschleunigt und stößt geladene Xenongasatome aus und treibt so das Raumschiff sanft an. Der Asteroid Psyche bietet eine einzigartige Gelegenheit, einen metallreichen Körper zu erforschen, der möglicherweise ein Überbleibsel des Kerns eines Planetesimals ist. Sobald die Raumsonde Psyche erreicht, wird sie etwa 26 Monate lang den Asteroiden umkreisen und Bilder und Daten für die wissenschaftliche Analyse sammeln.

Diese Mission ist vielversprechend für das Verständnis der Ursprünge und Zusammensetzung von Asteroiden und der Planetenentstehung. Durch die Untersuchung von Psyche hoffen Wissenschaftler, die Geschichte und Zusammensetzung dieses metallreichen Asteroiden aufzuklären, was wertvolle Einblicke in unsere eigene Erde und die Entstehung anderer Gesteinsplaneten liefern könnte.

