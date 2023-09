New York City sinkt unter seinem eigenen Gewicht, wie aus einem NASA-Bericht hervorgeht

By

Einem neuen NASA-Bericht zufolge sinkt die Stadt New York unter der Masse ihres eigenen Gewichts, wobei bestimmte Gebiete schneller sinken als andere. Forscher des Jet Propulsion Laboratory der NASA und der Rutgers University haben wichtige Standorte in den fünf Bezirken der Stadt identifiziert, die schneller sinken als der stadtweite Durchschnitt von 1.6 Millimetern pro Jahr.

Der Flughafen LaGuardia und das Arthur Ashe Stadium gehören zu den Gebieten, die nachweislich am schnellsten sinken. Von 2016 bis 2023 sanken die Landebahnen von LaGuardia mit einer Rate von 3.7 Millimetern pro Jahr, während das Arthur Ashe Stadium mit einer Rate von 4.6 Millimetern pro Jahr sank. Diese Gebiete wurden beide auf ehemaligen Mülldeponien errichtet, was ihre höheren Sinkgeschwindigkeiten erklären könnte.

Der Bericht hebt auch die Gefahr eines steigenden Meeresspiegels hervor, der das Problem des Untergangs in New York City verschärft. Die Stadt war aufgrund von Hurrikanen und Stürmen bereits mit Überschwemmungen an der Küste konfrontiert, wobei der Supersturm Sandy im Jahr 2012 erhebliche Schäden verursachte. Die Forscher betonen die anhaltende Herausforderung, die Küstenbevölkerung und Vermögenswerte vor diesen Überschwemmungsereignissen zu schützen, insbesondere angesichts der zusätzlichen Auswirkungen des Anstiegs des Meeresspiegels.

Neben LaGuardia und dem Arthur Ashe Stadium versinken weitere Gebiete der Stadt überdurchschnittlich schnell, darunter die südliche Hälfte von Governors Island, Midland und South Beach auf Staten Island sowie Arverne by the Sea im Süden von Queens.

Dieser Bericht kommt, nachdem der United States Geological Survey herausgefunden hat, dass das Gewicht der Gebäude von New York City, das mehr als 1.7 Billionen Pfund wiegt, dazu führt, dass die Stadt langsam unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbricht. Der Untergang dieser wichtigen Standorte gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich der langfristigen Stabilität der städtischen Infrastruktur und der Notwendigkeit proaktiver Maßnahmen zur Lösung dieses Problems.

