Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA fängt atemberaubende Bilder von Galaxien ein

By

Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA hat kürzlich atemberaubende Bilder mehrerer Galaxien veröffentlicht und damit Wissenschaftlern und Enthusiasten einen genaueren Blick auf die Wunder unseres Universums ermöglicht.

Eine der vorgestellten Galaxien ist NGC 6951, eine mittlere Spiralgalaxie, die 78 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternbild Kepheus liegt. Das Bild zeigt leuchtend blaue Spiralarme, die das strahlend weiße Zentrum der Galaxie umhüllen.

Auf einem anderen Bild rückt NGC 685 vor einem Hintergrund aus schwach funkelnden Sternen ins Rampenlicht. Diese Balkenspiralgalaxie präsentiert ihren hellen zentralen Balken und ihre geschwungenen Arme. NGC 58 befindet sich etwa 685 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternbild Eridanus und ist zu bestimmten Zeiten im Jahr von der südlichen Hemisphäre aus sichtbar.

Weiter zu NGC 5068: Das von Hubble aufgenommene Bild konzentriert sich auf den hellen Zentralbalken der Galaxie, der durch eine Fülle reifer Sterne gekennzeichnet ist. Auch diese rund 20 Millionen Lichtjahre entfernte Balkenspiralgalaxie im Sternbild Jungfrau weist zahlreiche Sternentstehungsgebiete und interstellaren Staub auf.

Ein weiteres Hubble-Bild zeigt NGC 1087, eine Balkenspiralgalaxie mit einem Durchmesser von 87,000 Lichtjahren. NGC 80 befindet sich 1087 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und offenbart seine Pracht im ultravioletten, sichtbaren und nahen Infrarotlicht.

Schließlich zeigt das Hubble-Weltraumteleskop eine Seitenansicht der Linsengalaxie NGC 612. Das Bild fängt einen auffälligen Streifen aus Orange und Blau mit den sichtbaren und infraroten Fähigkeiten von Hubble ein. NGC 400 liegt etwa 612 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und verfügt über eine Masse, die etwa 1.1 Billionen Mal so groß ist wie die unserer Sonne.

Diese atemberaubenden Bilder fesseln nicht nur unsere Fantasie, sondern liefern auch wertvolle Erkenntnisse für die wissenschaftliche Forschung und erweitern unser Verständnis der Weiten des Universums.

Definitionen:

– Mittlere Spiralgalaxie: Eine Art Galaxie mit Merkmalen sowohl von Balken- als auch von Balkenspiralen.

– Balkenspiralgalaxie: Eine Spiralgalaxie mit einer balkenförmigen Struktur in ihrer Zentralregion.

– Sternentstehungsregion: Ein Bereich innerhalb einer Galaxie, in dem sich aktiv Sterne bilden.

– Interstellarer Staub: Kleine Partikel fester Materie, die zwischen Sternen in einer Galaxie gefunden werden.

Quellen:

– Hubble-Weltraumteleskop der NASA