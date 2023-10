Neues Bild der NASA zeigt ringförmige Sonnenfinsternis über Nordamerika

Ein kürzlich von der NASA veröffentlichtes Bild zeigt den unglaublichen Moment, als Millionen Amerikaner am 14. Oktober Zeuge einer ringförmigen Sonnenfinsternis wurden. Das vom EPIC-Imager der NASA an Bord des Deep Space Climate Observatory aufgenommene Bild zeigt die verdunkelte Erde, während der Mond vor der Sonne vorbeizieht.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Schatten des Mondes die Erde kreuzt und für diejenigen, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, einen „Feuerring“-Effekt erzeugt. Diese besondere Sonnenfinsternis war bedeutsam, weil sie die Vereinigten Staaten durchquerte, was seit 2012 nicht mehr passiert ist.

Das Bild wurde von einem Punkt etwa 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, zwischen der Sonne und unserem Planeten, aufgenommen. Diese Perspektive lässt den Mond am Himmel kleiner erscheinen, als er tatsächlich ist. Der Weg der Sonnenfinsternis begann in Oregon und verlief nach Südosten, mit Sichtbarkeit in Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, Teilen von Kalifornien, Idaho, Colorado und Arizona.

Der Schatten der Vollfinsternis ereignete sich um 11:58 Uhr Central Daylight Time und konnte nur von Personen gesehen werden, die eine geeignete Brille trugen. Es ist wichtig, Ihre Augen zu schützen, wenn Sie eine Sonnenfinsternis beobachten, um Schäden zu vermeiden.

Während die nächste geplante ringförmige Sonnenfinsternis in den USA für den 21. Juni 2039 angesetzt ist, wird am 8. April 2024 eine totale Sonnenfinsternis den Himmel von Texas bis Maine verdunkeln. Halten Sie Ausschau nach diesen erstaunlichen Himmelsereignissen!

