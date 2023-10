Die OSIRIS-REx-Probe der NASA vom Asteroiden Bennu enthüllt Hinweise auf Bausteine ​​des Lebens

By

Das Raumschiff OSIRIS-REx der NASA lieferte kürzlich eine Schmutzprobe des Bennu-Asteroiden, und Wissenschaftler haben sie untersucht, um Informationen über die Entstehung des Sonnensystems und das Potenzial für Leben auf der Erde zu sammeln. Bereits nach wenigen Wochen der Analyse haben die Forscher Hinweise auf die Bausteine ​​des Lebens gefunden.

Das schwarze Gestein der Probe ist reich an Kohlenstoff und es gibt Hinweise auf in Mineralien eingeschlossenes Wasser. Die Wissenschaftler haben eine Reihe von Instrumenten eingesetzt, darunter Rasterelektronenmikroskope, Infrarot, Röntgenbeugung und chemische Elementanalyse, um erste Einblicke in die Zusammensetzung des Regoliths oder der felsigen Erde von Bennu zu gewinnen. Sie haben sich auf das Material konzentriert, das auf der Sammelvorrichtung und dem Kanister gefunden wurde, da das Innere des Kanisters noch nicht geöffnet wurde.

Erste Erkenntnisse aus einem 3D-Computermodell eines Partikels deuten auf eine erhebliche Menge Kohlenstoff und Hinweise auf Wasser hin, obwohl das Wasser nicht in flüssiger Form vorliegt, sondern in Mineralien eingeschlossen ist. Die Probe selbst erscheint schwarz und steinig, was wahrscheinlich auf den hohen Kohlenstoffgehalt und das Vorhandensein von Magnetit, einem auf der Erde häufig vorkommenden Mineral, zurückzuführen ist.

Für die Zukunft haben die Wissenschaftler 12 Haupthypothesen über die Probe, die sie weiter analysieren und interpretieren wollen. Diese Analyse wird Aufschluss über das Vorhandensein lebensnotwendiger organischer Verbindungen geben und Einblicke in die Geschichte des Sonnensystems geben. Teile des Regoliths werden an andere Institutionen geschickt, während der größte Teil für zukünftige Forschungen aufbewahrt wird, damit zukünftige Generationen von Wissenschaftlern weitere Entdeckungen machen können.

Obwohl diese ersten Ergebnisse erst der Anfang sind und in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren noch viel mehr zu lernen ist, ist das OSIRIS-REx-Team optimistisch, dass die Probe spektakuläre Entdeckungen verspricht.

