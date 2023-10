Erforschung des Asteroiden Apophis: OSIRIS-APEX-Mission der NASA

Die NASA und die University of Arizona haben ihre Raumsonde OSIRIS-REx umgeleitet, um den Asteroiden Apophis in einer erweiterten Mission zu untersuchen. Apophis, benannt nach dem ägyptischen Gott des Bösen, sorgte einst für Besorgnis, als Astronomen entdeckten, dass es möglicherweise im Jahr 2029 mit der Erde kollidieren könnte. Jüngste Vorhersagen deuten jedoch darauf hin, dass ein solcher Aufprall höchst unwahrscheinlich ist.

Am 13. April 2029 wird Apophis in geringer Entfernung an der Erde vorbeifliegen und ist mit einem Fernglas vom Osten des Atlantischen Ozeans aus sichtbar. Unter Ausnutzung dieses Vorbeiflugs wurde die OSIRIS-REx-Mission der NASA in OSIRIS-APEX umgewandelt, wobei der Schwerpunkt auf der detaillierten Untersuchung von Apophis liegt.

Die ursprüngliche Mission von OSIRIS-REx bestand darin, Proben vom Asteroiden Bennu zu sammeln und sie zur Erde zurückzubringen. Nachdem die Proben sicher im Johnson Space Center der NASA aufbewahrt wurden, ist die Raumsonde nun für die Umlaufbahn von Apophis und die Durchführung von Annäherungsoperationen ausgerüstet. Obwohl keine Probenentnahme mehr möglich ist, zielt die Mission darauf ab, die Topographie von Apophis zu untersuchen und mögliche Änderungen seiner Flugbahn zu beobachten, die durch seine große Annäherung an die Erde verursacht werden.

Die enge Annäherung im Jahr 2029 wird eine einzigartige Gelegenheit für Erkundungen und wissenschaftliche Entdeckungen bieten. Das Flugdynamikteam der Raumsonde hat den genauen Ort im Schwerkraftfeld der Erde bestimmt, an dem OSIRIS-APEX zum Rendezvous mit Apophis manövriert werden kann. Dieses Manöver zur Unterstützung der Schwerkraft wird es der Raumsonde ermöglichen, den Asteroiden aus nächster Nähe zu untersuchen.

Während die Erde von Apophis‘ großer Annäherung unberührt bleibt, kann die Gezeitenkraft unseres Planeten auf dem Asteroiden selbst geologische Prozesse wie Erdrutsche auslösen. Darüber hinaus könnte der Vorbeiflug die Umlaufbahn von Apophis um die Sonne verändern und dazu führen, dass er von der Aten-Gruppe in die Apollo-Gruppe der Asteroiden umklassifiziert wird.

Zusammenfassend stellt die OSIRIS-APEX-Mission der NASA eine einzigartige Gelegenheit dar, den Asteroiden Apophis während seiner Annäherung im Jahr 2029 zu untersuchen. Durch die Beobachtung seiner Topographie und möglicher Flugbahnänderungen hoffen Wissenschaftler, neue Erkenntnisse über die Natur und das Verhalten erdnaher Asteroiden zu gewinnen.

