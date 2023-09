Asteroidenprobe von NASA-Raumkapsel erfolgreich zur Erde gebracht

Eine NASA-Raumkapsel mit der größten Bodenprobe, die jemals von der Oberfläche eines Asteroiden gesammelt wurde, ist erfolgreich zur Erde zurückgekehrt. Die Kapsel, Teil der OSIRIS-REx-Mission, landete mit dem Fallschirm in der Wüste von Utah, nachdem sie von der Roboter-Raumsonde freigegeben worden war. Dies war das dritte Mal, dass eine Asteroidenprobe zur Analyse zur Erde zurückgebracht wurde, wobei es sich bei dieser Probe um die bislang größte handelte.

Die Probe wurde vor drei Jahren von Bennu, einem kleinen kohlenstoffreichen Asteroiden, gesammelt. Bennu wird aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zu unserem Planeten als „erdnahes Objekt“ eingestuft. Für Wissenschaftler ist es von besonderem Interesse, da seine Chemie und Mineralogie seit seiner Entstehung vor 4.5 Milliarden Jahren relativ unverändert geblieben sind. Der Asteroid könnte organische Moleküle enthalten, die wertvolle Einblicke in die Entstehung des Lebens liefern könnten.

Die 2016 gestartete Raumsonde OSIRIS-REx umkreiste Bennu fast zwei Jahre lang, bevor sie im Oktober 2020 die Probe sammelte. Nachdem sie im Mai 2021 den Asteroiden verlassen hatte, reiste die Raumsonde 1.9 Milliarden Kilometer zurück zur Erde. Beim Abstieg erreichte die Kapsel Temperaturen von 2800 °C, bevor Fallschirme ihre Geschwindigkeit verlangsamten, was eine sanfte Landung in der Wüste von Utah ermöglichte.

Die auf etwa 250 Gramm geschätzte Probe wird in einem „Reinraum“ auf dem Utah Test and Training Range untersucht, bevor sie zum Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert wird. Von dort aus wird es zur weiteren Analyse an Wissenschaftler in Laboren auf der ganzen Welt verteilt.

Nachdem die Raumsonde OSIRIS-REx ihre Mission mit Bennu erfolgreich abgeschlossen hat, ist sie nun bereit, einen weiteren erdnahen Asteroiden namens Apophis zu erkunden.