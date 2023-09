NASA-Kapsel soll in der Wüste von Utah landen und die größten jemals gesammelten Asteroidenproben transportieren

By

Eine NASA-Kapsel soll am Sonntag in der Wüste von Utah landen und die größten jemals gesammelten Asteroidenproben mit sich bringen. Die 2016 gestartete Sonde Osiris-Rex landete auf dem Asteroiden Bennu und sammelte etwa neun Unzen Staub von seiner Oberfläche. Wissenschaftler sind begierig darauf, die Probe zu untersuchen, um ein besseres Verständnis über die Entstehung unseres Sonnensystems und wie die Erde bewohnbar wurde, zu erlangen. Die Probe wird auch Einblicke in die Arten von Asteroiden geben, die eine Bedrohung für die Erde darstellen könnten.

NASA-Administrator Bill Nelson beschrieb die Probenrückgabe als „historisch“ und vergleichbar mit den zur Erde zurückgegebenen Apollo-Mondgesteinen. Die Rückkehr der Kapsel wird ein gefährliches Manöver mit einem feurigen Abstieg durch die Erdatmosphäre erfordern. Die Kapsel wird ihren Sinkflug mit zwei Fallschirmen verlangsamen, wobei die Gefahr einer „harten Landung“ besteht, wenn sie nicht richtig ausgelöst werden. Bei Erfolg wird die Probe zum Johnson Space Center der NASA in Houston, Texas, transportiert.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft wartet gespannt auf die Ergebnisse der Analyse der Probe, die auf einer Pressekonferenz am 11. Oktober bekannt gegeben werden. Der Großteil der Probe wird für zukünftige Studien aufbewahrt, während ein Teil für unmittelbare Experimente verwendet wird. Ein Teil der Probe wird auch nach Japan und Kanada geschickt, die an der Mission beteiligt waren.

Die Erforschung von Asteroiden ist von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems. Wissenschaftler glauben, dass Asteroiden organisches Material und möglicherweise Wasser auf die Erde transportierten und so zur Entwicklung von Leben beitrugen. Insbesondere Bennu ist aufgrund seiner reichen Kohlenstoffzusammensetzung und der Anwesenheit von in Mineralien eingeschlossenen Wassermolekülen von Interesse. Das Verständnis von Bennus Zusammensetzung könnte auch für zukünftige Versuche wichtig sein, das Risiko einer Asteroidenkollision mit der Erde zu verringern.

Quellen: NPR, Space.com