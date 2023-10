NASA plant Mission zur Erkennung schwacher Funksignale von der Mondrückseite

By

Die NASA plant, im Jahr 2024 eine Mission zu starten, um ein kleines Raumschiff auf der anderen Seite des Mondes zu platzieren, um schwache Radiosignale aus der fernen Vergangenheit des Universums aufzuspüren. Die Mission mit dem Namen Lunar Surface Electromagnetic Experiment-Night (LuSEE-Night) zielt darauf ab, ein Radioteleskop auf der anderen Seite des Mondes zu platzieren, um das Universum ohne Störungen durch Radio-, Fernseh- und Mobiltelefonsignale der Erde zu beobachten.

Die andere Seite des Mondes ist dauerhaft vor der elektromagnetischen Lärmbelastung der Erde geschützt, was sie zu einem idealen Standort für ein Radioteleskop macht. Das Teleskop besteht aus vier kreuzförmig angeordneten Antennen auf einer rotierenden Plattform und wird in der Lage sein, nach Radiowellen mit Wellenlängen zu suchen, die von der Erde aus schwer zu erkennen sind. Sein besonderes Interesse gilt der Erfassung von Signalen aus dem Mittelalter, einer Zeit, in der das frühe Universum ausreichend abgekühlt war, um die Bildung von Wasserstoffatomen zu ermöglichen, jedoch vor der Entstehung der ersten Sterne und Galaxien.

Die LuSEE-Night-Mission wird sich auf Kommunikationssatelliten verlassen, die den Mond umkreisen, um Informationen zurück zur Erde zu übertragen, da sie sich außerhalb der Kommunikationsreichweite befindet. Auch an den Mondtagen, die zwei Wochen dauern, muss es seine Batterien aufladen, um auch in den ebenso langen Nächten funktionieren zu können. Die Mission wird voraussichtlich 18 Monate dauern und gilt als Proof-of-Concept für zukünftige, größere Missionen.

