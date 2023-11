Das Geheimnis fehlender mittelgroßer Exoplaneten: Neue Perspektiven und mögliche Erklärungen

Astronomen haben Exoplaneten mit großen Teleskopen untersucht und eine faszinierende Entdeckung gemacht: eine deutliche Abwesenheit mittelgroßer Exoplaneten im Weltraum. Während es derzeit über 5,500 bestätigte Exoplaneten gibt und Tausende weitere in der Prüfung sind, gehen Astronomen davon aus, dass es noch viel mehr Billionen Planeten im Universum geben sollte. Diese fehlende Gruppe von Exoplaneten liegt zwischen Supererden, die bis zu 1.75-mal so groß wie die Erde sind, und Mini-Neptunen, die doppelt bis viermal so groß wie die Erde sind.

Das Fehlen mittelgroßer Exoplaneten stand kürzlich im Mittelpunkt einer im Astronomical Journal veröffentlichten Studie. Das Forschungsteam unter der Leitung von Jessie Christiansen, einer Wissenschaftlerin am Infrarotverarbeitungs- und Analysezentrum am Caltech, untersuchte zwei Sternhaufen in der Milchstraße anhand von Daten des Kepler-Weltraumteleskops der NASA. Diese als Praesepe und Hyades bekannten Sternhaufen lieferten wertvolle Einblicke in die besondere Größenlücke, die in der Kategorie der mittelgroßen Exoplaneten beobachtet wird.

Das Team schlug zwei mögliche Erklärungen für diese Lücke vor. Erstens deuten sie darauf hin, dass bestimmte Mini-Neptune mit der Zeit tatsächlich schrumpfen könnten. Fehlt es einem Planeten an ausreichender Masse und Schwerkraft, kann seine Atmosphäre durch die von seinem Kern ausgehende Strahlung nach und nach verloren gehen, wodurch er auf die Größe einer Supererde schrumpft. Dieser Prozess würde wahrscheinlich nach etwa einer Milliarde Jahren im Leben eines Planeten stattfinden.

Alternativ schlagen die Forscher den Einfluss der Photoverdampfung vor. Dieses Phänomen tritt während der ersten 100 Millionen Jahre eines Planeten auf, wenn seine Atmosphäre durch die Strahlung seines Muttersterns weggeblasen wird. Es kann damit verglichen werden, einen Fön auf einen Eiswürfel zu richten. Das Team tendiert zur ersten Erklärung, da die beobachteten Sternsysteme schätzungsweise 600 bis 800 Millionen Jahre alt sind und wenn Photoverdunstung die Ursache gewesen wäre, hätte dies wahrscheinlich viel früher stattgefunden.

Um das Rätsel um die fehlenden mittelgroßen Exoplaneten endgültig zu lösen, sind weitere Studien und Beobachtungen erforderlich. Wissenschaftler müssen Folgeforschungen durchführen, um die Ergebnisse dieser Studie zu bestätigen oder zu widerlegen und Licht auf die wahre Natur des Größenunterschieds in der Population mittelgroßer Exoplaneten zu werfen.

FAQ

F: Was sind Exoplaneten?



A: Exoplaneten sind Planeten, die andere Sterne als die Sonne umkreisen.

F: Wie groß ist der Größenunterschied bei mittelgroßen Exoplaneten?



A: Der Größenunterschied bezieht sich auf das Fehlen von Exoplaneten, die etwa 1.5 bis 2 Mal so groß wie die Erde sind und zwischen Supererden und Mini-Neptunen liegen.

F: Was sind Supererden und Mini-Neptune?



A: Supererden sind Exoplaneten, die bis zu 1.75-mal so groß sind wie die Erde, während Mini-Neptune doppelt bis viermal so groß sind wie die Erde.

F: Was sind die möglichen Erklärungen für das Fehlen mittelgroßer Exoplaneten?



A: Die beiden Haupthypothesen sind, dass einige Mini-Neptune mit der Zeit aufgrund des Verlusts ihrer Atmosphäre schrumpfen oder dass Photoverdunstung, bei der die Atmosphäre eines Planeten durch die Strahlung seines Muttersterns weggeblasen wird, eine Rolle spielt.

F: Welche weiteren Untersuchungen sind erforderlich, um den Größenunterschied zu verstehen?



A: Zusätzliche Studien und Beobachtungen sind erforderlich, um die Ergebnisse dieser Forschung zu validieren und weitere Erkenntnisse über die fehlenden mittelgroßen Exoplaneten zu gewinnen.