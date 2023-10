Die NASA veröffentlicht noch nie zuvor gesehene Fotos von Saturns Mondschwenk

By

Die NASA hat neue Bilder von einem der Saturnmonde, Pan, veröffentlicht und seine einzigartigen Eigenschaften mit verschiedenen Speisen verglichen. Die Fotos wurden von der Raumsonde Cassini aufgenommen und zeigen den Mond in beispielloser Detailgenauigkeit. Der Grat um Pans Äquator verleiht ihm eine charakteristische „Knödel“-Form, ähnlich einem anderen Mond namens Atlas. Pan umkreist Saturn aus einer Lücke in einem der Ringe des Planeten und vollendet alle 13.8 Stunden eine Umlaufbahn in einer Höhe von 83,000 Meilen.

Die Bilder zeigen verschiedene Perspektiven von Pan, wobei die eine von oben und die andere von unten zu sein scheint. Diese Winkeländerung trat auf, als die Raumsonde Cassini den Mond in einer Entfernung von weniger als 15,300 Kilometern passierte, was die bisher engste Begegnung der Raumsonde mit Pan darstellte.

Pan wurde erstmals von MR Showalter entdeckt, der Bilder der Raumsonde Voyager 2 verwendete. Derzeit ist bekannt, dass Saturn 145 Monde hat, wie von der Internationalen Astronomischen Union anerkannt. Im Mai dieses Jahres entdeckte ein Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Edward Ashton weitere 62 Monde. Der Zustrom neu entdeckter Monde führte zur Übernahme von Namen aus verschiedenen Mythologien jenseits der griechisch-römischen Welt, etwa aus gallischen, Inuit- und nordischen Geschichten.

Die NASA erläutert, dass Pan, benannt nach dem griechischen Gott der Natur und des Waldes, ein Satyr ist, der einem Mann mit den Hinterbeinen und Hufen einer Ziege ähnelt.

Diese faszinierenden Bilder liefern wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung und Eigenschaften des Saturnmondes Pan und erweitern unser Verständnis der vielfältigen und komplexen Natur des Sonnensystems.

Quellen:

– NASA (www.nasa.gov)

– Space.com (www.space.com)

– Fox News (www.foxnews.com)