NASA-Sonde beginnt Reise zum mysteriösen Metallwelt-Asteroiden Psyche

Eine NASA-Raumsonde namens Psyche wurde von Cape Canaveral in Florida ins All gestartet, um einen Asteroiden namens 16 Psyche zu besuchen. Es wird angenommen, dass diese Metallwelt zu bis zu 60 % aus Eisen und Nickel besteht und möglicherweise der Kernrest eines planetenähnlichen Objekts ist. Psyche wird eine sechsjährige, 3.5 Milliarden Kilometer lange Reise zu ihrem Ziel antreten, das in der Region zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter liegt.

Ziel der Mission ist es, neue Erkenntnisse über die Zusammensetzung und Struktur von Asteroiden zu gewinnen. Von den bekannten anderthalb Millionen Asteroiden im Sonnensystem weisen nur neun ähnliche Eigenschaften wie Psyche auf, was ihn zu einem seltenen und bedeutenden Forschungsobjekt macht. Die Raumsonde wird Psyche bei ihrer Ankunft im August 2029 in verschiedenen Entfernungen umkreisen, um ihre Form, innere Struktur und Zusammensetzung zu kartieren.

Wissenschaftler erwarten die Entdeckungen, die während dieser Mission gemacht werden. Es wird erwartet, dass die Einschläge kleiner, sich schnell bewegender Mikrometeoroide auf Metallobjekte im Weltraum ein stacheliges Aussehen erzeugen, das auf der Oberfläche von Psyche beobachtet werden könnte. Darüber hinaus wurden weitere Bestandteile, möglicherweise gelblich-grüne, schwefelreiche Gesteine, entdeckt. Astronomische Instrumente werden eingesetzt, um Daten zu sammeln und die wahre Natur von Psyche zu ermitteln, einschließlich der Entschlüsselung ihres Magnetfelds.

Die einzigartige Zusammensetzung von Psyche hat das Interesse an möglichen Bergbaumöglichkeiten im Weltraum geweckt. Der mögliche Wert der Ressourcen des Asteroiden wird auf Billionen Dollar geschätzt. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Entwicklung einer solchen Industrie noch weit in der Zukunft liegt und vor allem Raumfahrtmissionen zugute kommen würde, indem abgebauten Materialien als Treibstoff und zur Erforschung des Weltraums genutzt werden.

Die Psyche-Mission wird außerdem zwei Technologien für zukünftige Zwecke der Weltraumforschung testen und bewerten. Das Raumschiff wird elektrisch angetrieben und nutzt Sonnenenergie, um einen Xenongasstrom für den Schub zu beschleunigen. Zusätzlich werden Laserstrahlen eingesetzt, um die Datenübertragungsrate zu erhöhen.

Die NASA hat sich verpflichtet, alle Bilder von Psyche innerhalb einer halben Stunde nach ihrer Rückkehr zur Erde der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Quellen:

Reuters

BBC