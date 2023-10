Psyche-Mission der NASA: Erforschung eines metallreichen Asteroiden

Die NASA bereitet sich auf ihre bevorstehende Psyche-Mission vor, deren Ziel es ist, einen faszinierenden metallreichen Asteroiden namens 16 Psyche zu untersuchen. Dieser Asteroid besteht hauptsächlich aus Eisen und Nickel, was Wissenschaftler zu der Annahme veranlasst, dass er aus dem Kern eines Planeten entstanden sein könnte. Eine alternative Theorie besagt jedoch, dass 16 Psyche ein Überbleibsel eines anderen Himmelsobjekts sein könnte, das aus einer Region im Sonnensystem stammt, die reich an metallreichem Material ist.

Der Start der Raumsonde Psyche ist für den 12. Oktober geplant, der Start ist vom John F. Kennedy Space Center in Florida an Bord einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete geplant. Der Start kann per Live-Übertragung auf YouTube verfolgt werden. Nach dem Start wird sich die Raumsonde auf die Reise zu 16 Psyche begeben und voraussichtlich im Juli 2029 eintreffen. Die Raumsonde wird etwa zwei Jahre damit verbringen, den Asteroiden zu untersuchen und Daten zu sammeln, die wertvolle Einblicke in seine Struktur und Zusammensetzung liefern.

Ursprünglich für den Start im letzten Jahr geplant, hat die Entscheidung der NASA, die Mission zu verschieben, die frühestmögliche Ankunft am Asteroiden auf 2026 verschoben. Die Wissenschaftler sind jedoch weiterhin gespannt auf die Daten, die während seiner Amtszeit bei 16 Psyche gesammelt werden.

Die Psyche-Mission ist vielversprechend, um die Geheimnisse der metallreichen Asteroiden in unserem Sonnensystem zu entschlüsseln. Durch die detaillierte Untersuchung von 16 Psyche hoffen Wissenschaftler, ein tieferes Verständnis der Prozesse zu erlangen, die unser frühes Sonnensystem und die Entstehung der Himmelskörper darin geformt haben.

Quellen:

Engadget – Die NASA bereitet sich auf die Psyche-Mission vor, bei der ein metallreicher Asteroid untersucht wird