Die OSIRIS-REx-Kapsel der NASA soll mit einer Asteroidenprobe landen

Die OSIRIS-REx-Kapsel der NASA soll am Sonntag mit einem Fallschirm in der Wüste von Utah landen und damit das Ende ihrer siebenjährigen Mission markieren. Bei erfolgreicher Landung wäre es die dritte und größte Asteroidenprobe, die jemals zur Erde gebracht wurde.

Die OSIRIS-REx-Mission wurde im September 2016 in Zusammenarbeit mit der University of Arizona gestartet und zielte darauf ab, Proben von Bennu zu sammeln, einem erdnahen Asteroiden, der reich an Kohlenstoff ist. Nach vier Jahren landete die Kapsel erfolgreich auf Bennus Oberfläche und sammelte etwa 250 Gramm Staub.

Die NASA-Wissenschaftlerin Amy Simon beschrieb die bevorstehende Probenrückgabe als „historisch“ und stellte fest, dass es sich um die größte zurückgebrachte Probe seit dem Apollo-Mondgestein handeln werde. Die Proben sollen wertvolle Erkenntnisse über die Entstehung unseres Sonnensystems und die Bewohnbarkeit der Erde liefern.

Die sichere Landung der Kapsel gilt als riskant, die Missionsmanager der NASA sind jedoch optimistisch, was eine „punktgenaue“ Landung angeht. Die erfolgreiche Rückgabe der Asteroidenprobe wird ein bedeutender Erfolg für die Mission und für die zukünftige Asteroidenforschung sein.

