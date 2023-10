Die SLS-Kernstufe der NASA für die Artemis-II-Mission steht kurz vor der Fertigstellung

Die NASA hat zusammen mit den Industriepartnern Aerojet Rocketdyne und Boeing bekannt gegeben, dass alle vier RS-25-Triebwerke auf der Kernstufe der SLS-Rakete der Agentur für die Artemis-II-Mission installiert wurden. Die Kernstufe, die zwei Flüssigtreibstofftanks und die RS-25-Triebwerke umfasst, ist das Rückgrat der SLS-Megarakete, die die erste bemannte Mission zum Mond unter Artemis antreiben wird.

Ingenieure der Michoud Assembly Facility der NASA in New Orleans haben nun mit den abschließenden Integrationstests der Kernstufe begonnen, um den Transport zum Kennedy Space Center in Florida vorzubereiten. Diese Tests stellen die Akzeptanz der Bühne sicher, bevor sie an ihren endgültigen Bestimmungsort transportiert wird.

Die 212 Fuß hohe Kernstufe wird in den ersten acht Flugminuten über zwei Millionen Pfund Schub liefern. Diese immense Kraft ist notwendig, um die vierköpfige Astronautenbesatzung im NASA-Raumschiff Orion auf eine zehntägige Mission um den Mond zu schicken.

Die Installation der RS-25-Triebwerke auf der Kernstufe war eine Gemeinschaftsarbeit von NASA, Aerojet Rocketdyne und Boeing. Der Prozess umfasste mehrere Schritte, darunter die strukturellen Verbindungen der einzelnen Triebwerke und die Sicherung von Schubvektor-Steuerungsaktuatoren und Hilfsschnittstellen.

Sobald die Tests abgeschlossen sind und die Hardware als akzeptabel erachtet wird, wird die Kernstufe mit dem Pegasus-Lastkahn der NASA zum Kennedy Space Center transportiert. Es wird andere Raketenkomponenten ergänzen, darunter Feststoffraketen-Booster und Adapter, die sich in verschiedenen Stadien der Fertigstellung befinden.

Die SLS-Rakete ist zusammen mit Orion und dem Gateway ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen Pläne der NASA zur Erforschung des Weltraums. Es bietet die Möglichkeit, Astronauten, Vorräte und das Orion-Raumschiff in einer einzigen Mission zum Mond zu schicken. Das Artemis-Programm der NASA zielt darauf ab, die erste Frau und den ersten farbigen Menschen auf der Mondoberfläche zu landen.

– NASA.gov (Corinne Beckinger)