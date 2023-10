Die NASA prognostiziert, dass der Asteroid Bennu in 159 Jahren mit der Erde kollidieren könnte

By

Nach Angaben des OSIRIS-REx-Teams der NASA besteht die Möglichkeit, dass der 1999 entdeckte Asteroid Bennu die Erde in 159 Jahren, etwa im Jahr 2182, treffen könnte. Dieser Asteroid ist größer als das Empire State Building in New York.

Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass Bennu mit der Erde kollidiert, nur bei 0.037 Prozent liegt, schätzen Wissenschaftler, dass bei einem Aufprall 1200 Megatonnen Energie freigesetzt werden könnten. Dies wäre 24-mal stärker als jede jemals hergestellte Atomwaffe. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, dass Bennu Argonmoleküle enthält, die möglicherweise das Leben auf der Erde unterstützen könnten.

Bennu wurde ursprünglich als 1999 RQ36 identifiziert und von einem 9-jährigen Kind aus North Carolina benannt. Die NASA hat diesen Asteroiden genau beobachtet und festgestellt, dass er alle sechs Jahre der Erde sehr nahe kommt. Es passierte 6, 1999 und 2005 die Erde.

Im Jahr 2021 landete eine NASA-Raumsonde erfolgreich auf der zerklüfteten Oberfläche von Bennu und sammelte eine Gesteinsprobe aus der Zeit der Geburt unseres Sonnensystems. Diese Probe wird zur weiteren Analyse zur Erde zurückgebracht.

Obwohl die möglichen Auswirkungen von Bennu besorgniserregend sind, ist es wichtig zu beachten, dass diese Vorhersagen auf aktuellen Beobachtungen und Berechnungen basieren. Weitere Forschung und Überwachung werden unser Verständnis der mit diesem Asteroiden verbundenen Risiken weiter verfeinern.

Quellen:

– Das OSIRIS-REx-Team der NASA

- NASA