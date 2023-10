Erkundung der außerirdischen Atmosphäre des Titanen: Dragonfly bereitet sich auf Mission zum größten Saturnmond vor

By

Die ehrgeizige Dragonfly-Mission der NASA ist der Lösung der Geheimnisse des Saturnmondes Titan einen Schritt näher gekommen. Dragonfly, ein Drehflügler in Wagengröße, wurde in den intensiven Windkanälen der Erde strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass er den besonderen Bedingungen auf Titan gewachsen ist. Die jüngste Testreihe im Subsonic Tunnel in Virginia simulierte die Atmosphäre von Titan und lieferte wertvolle Daten für NASA-Ingenieure.

Während der Tests absolvierte ein mit acht Rotoren ausgestattetes Dragonfly-Modell im Halbmaßstab über 700 Durchläufe und sammelte dabei 4,000 einzelne Datenpunkte. Der Schwerpunkt lag auf zwei Flugkonfigurationen: dem Abstieg und Übergang zum Motorflug bei der Ankunft auf Titan und dem Vorwärtsflug über der Mondoberfläche. Das erfolgreiche Erreichen aller Testziele hat das Vertrauen in die Simulationsmodelle auf der Erde gestärkt und es Wissenschaftlern ermöglicht, die Ergebnisse auf die Bedingungen auf Titan zu übertragen.

Titan, eine methangetränkte Welt, fasziniert Wissenschaftler mit ihrem Potenzial für Bewohnbarkeit. Vor der Ankunft der Raumsonde Cassini im Jahr 2004 war wenig über diesen rätselhaften Mond bekannt. Cassinis nahe Vorbeiflüge am Titan offenbarten eine erstaunliche Meereswelt mit flüssigem Ethan und Methan, die den Flüssen und Seen der Erde ähnelt. Durch Methan gebildete Wolken und Regen sind Teil des dynamischen Wettersystems auf Titan. Die NASA betrachtet Titan als ideale Umgebung, um die Bedingungen zu untersuchen, die für eine völlig andere Lebensform erforderlich sind.

Trotz der extremen Temperaturen und der ausgeprägten Chemie von Titan weist die Oberfläche Ähnlichkeit mit der Erde auf. „Die Oberfläche von Titan ist einer der erdähnlichsten Orte im Sonnensystem, wenn auch mit wesentlich kälteren Temperaturen und einer anderen Chemie“, bemerkt die NASA. In dieser kalten Umgebung, in der Wassereis die Rolle von Gestein übernimmt, erlangt Dragonflys Mission, die einzigartigen Eigenschaften des Titanen zu erforschen, eine tiefgreifende Bedeutung.

Das Design von Dragonfly, das einem kleinen Auto mit vier Armen und gestapelten Hubschrauberrotoren ähnelt, nutzt die geringe Schwerkraft und die dichte Atmosphäre des Titanen für eine mühelose Navigation. Das Drehflügler wird kurze Flüge absolvieren und nach und nach zu längeren „Sprungflügen“ mit einer Länge von bis zu 8 Kilometern übergehen. Unterwegs wird Dragonfly Boxenstopps einlegen, um Proben aus der Mondumgebung zu sammeln.

Während der Start von Dragonfly frühestens im Jahr 2027 geplant ist, verspricht die voraussichtliche Ankunft auf Titan Mitte der 2030er Jahre bahnbrechende Erkundungen. Die Mission der NASA zielt darauf ab, Science-Fiction in Forschungsfakten umzuwandeln. Während das Raumschiff immer mehr Gestalt annimmt, wächst die Vorfreude auf die revolutionären Fortschritte, die Dragonfly mit sich bringen wird, während es den Himmel und die Oberfläche von Titan durchquert.

FAQ

1. Was ist Libelle?

Dragonfly ist ein Drehflügler in Wagengröße, der von der NASA für ihre Mission zur Erforschung des Saturnmondes Titan entwickelt wurde. Es verfügt über vier Arme, die jeweils zwei Hubschrauberrotoren halten.

2. Welche Tests wurden kürzlich mit Dragonfly durchgeführt?

Die jüngsten Tests konzentrierten sich auf den Abstieg von Dragonfly und den Übergang zum Motorflug nach Erreichen von Titan sowie auf seinen Vorwärtsflug über die Mondoberfläche. Diese Tests fanden in den Windkanälen der Erde im Subsonic Tunnel in Virginia statt.

3. Warum gilt Titan als ideale Umgebung für die Erkundung?

Titan, Saturns größter Mond, zeigt eine ozeanische Welt mit Flüssen, Seen und Meeren aus flüssigem Ethan und Methan. Sein methangetriebenes Wettersystem, die geringe Schwerkraft und die dichte Atmosphäre bieten einzigartige Möglichkeiten, Bedingungen zu untersuchen, die ein anderes Leben als die Erde ermöglichen könnten.

4. Wann wird Dragonfly veröffentlicht?

Dragonfly wird voraussichtlich frühestens 2027 auf den Markt kommen, die Ankunft bei Titan wird für Mitte der 2030er Jahre erwartet.

5. Was sind die Ziele der Dragonfly-Mission?

Ziel der Dragonfly-Mission ist es, die Oberfläche und Atmosphäre des Titans zu erforschen, Proben zu sammeln und wissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen, um die Bewohnbarkeit und das Potenzial des Mondes für Leben besser zu verstehen.