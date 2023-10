NASA finanziert 60-Millionen-Dollar-Projekt zum Bau eines Hauses auf dem Mond bis 2040

By

Die NASA hat einem in Austin ansässigen Bauunternehmen einen Auftrag über 60 Millionen US-Dollar für den Bau eines Hauses auf dem Mond bis 2040 erteilt. Das innovative Projekt beinhaltet den Einsatz eines großformatigen 3D-Druckers, der Mondbeton aus Steinen und Mondstaub zum Bau verwenden wird das Fundament der Mondresidenz. In Zusammenarbeit mit akademischen Institutionen und Privatunternehmen arbeitet die NASA an der Gestaltung wesentlicher Komponenten wie Türen, Fliesen und Möbel für die Mondwohnung. Darüber hinaus enthält der Bauplan auch Pläne für die Errichtung einer Basis auf dem Mars, um künftige Bewohner unterzubringen.

Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium. Konzeptentwürfe aus dem Jahr 2022 geben einen Einblick in das mögliche Erscheinungsbild des Mondhauses. Es wird jedoch erwartet, dass sich diese Designs im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Die Kosten für Zivilisten, die einen Rückzug zum Mond anstreben, wurden von der NASA derzeit nicht bekannt gegeben.

Das Bauunternehmen ICON ist für seine Expertise im 3D-Druck bekannt. Mit ihrem proprietären System The Vulcan sind sie in der Lage, opulente Häuser Schicht für Schicht zu drucken. Der Drucker verwendet als Filament eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser, ähnlich einer dichten Tinte. Strukturelemente wie Wände und Dächer werden separat gedruckt und später zusammengebaut. Bemerkenswert ist, dass mit dieser Methode Immobilien in nur 48 Stunden fertiggestellt werden können.

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat ICON über 3 Häuser in Austin erfolgreich in 100D gedruckt. Die schnelle Umsetzung dieser innovativen Bauweise hat Interesse als mögliche Lösung für die Immobilienkrise in den Vereinigten Staaten geweckt.

Die NASA betrachtet 3D-gedruckte Lebensräume als einen entscheidenden Aspekt ihrer Mondambitionen. Ziel der Agentur ist es, eine nachhaltige menschliche Präsenz auf dem Mond aufzubauen, in der kontinuierlich Menschen leben und arbeiten. ICON konzentriert sich auf die Verbesserung der Infrastruktur des Mondhauses, um thermischen Herausforderungen, Strahlung und Bedrohungen durch Mikrometeoriten standzuhalten.

Bevor der 3D-Drucker eingesetzt werden kann, muss die NASA Landezonen für Raketen auf dem Mond einrichten. Diese Landeplätze müssen in sicherer Entfernung von den Mondbehausungen liegen, um die Auswirkungen von Mondstaub während des Raketenbetriebs zu minimieren.

ICON plant, die Leistung des Druckers im Februar im Marshall Space Flight Center der NASA zu bewerten und insbesondere seine Anpassungsfähigkeit an die Vakuum- und Strahlungsbedingungen des Weltraums zu testen. Der Zeitplan für das Projekt hängt von den Fortschritten der NASA bei der Einrichtung von Mondlandezonen ab. Die Raumfahrtbehörde bereitet sich derzeit auf die Artemis-Mission vor, die darauf abzielt, im Jahr 2024 Astronauten in die Umlaufbahn des Mondes zu schicken, gefolgt von Landemissionen im Jahr 2025 oder 2026.

Quellen:

- NASA

- SYMBOL