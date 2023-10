Die NASA plant, bis 2040 Mondhäuser zu bauen und zu vermieten

By

Laut der New York Times plant die NASA angeblich, bis 2040 das erste Haus auf dem Mond zu bauen, das an Astronauten und Zivilisten vermietet werden kann. Der Plan sieht vor, einen großen 3D-Drucker zum Mond zu schicken und Mondbeton aus Steinen zu verwenden. Mineralfragmente und Staub, um die Struktur auf seiner Oberfläche aufzubauen.

Die vorgeschlagene Mondunterkunft befindet sich noch im Anfangsstadium der Diskussion, würde aber Türen, Fliesen und Möbel umfassen, die mit Hilfe von Universitäten und Privatfirmen hergestellt wurden. Die Mietpreise für den Aufenthalt im Mondhaus wurden von der NASA nicht bekannt gegeben.

Das in Austin ansässige Unternehmen ICON, bekannt für seine fortschrittlichen Bautechnologien und großformatigen 3D-Druck, erhielt einen Auftrag im Rahmen der Phase III des Small Business Innovation Research-Programms der NASA. Der fast 60-Millionen-Dollar-Auftrag betrifft die Entwicklung weltraumgestützter Konstruktionssysteme zur Unterstützung der geplanten Erkundung des Mondes und darüber hinaus durch die NASA.

Das Olympus-System von ICON zielt darauf ab, lokale Mondressourcen als Baumaterialien für ein Mehrzweck-Bausystem zu nutzen. Das Unternehmen setzt bereits 3D-Drucktechnologie auf der Erde ein, um mit seinem System namens The Vulcan Häuser Schicht für Schicht zu bauen.

Die NASA sieht Potenzial in 3D-gedruckten Häusern für ihre Mission, mehr über den Mond und den Weltraum zu erfahren, da sie schnell und einfach zu bauen sind. Bevor ein Mondhaus Wirklichkeit wird, müssen jedoch noch einige Herausforderungen gemeistert werden. Einer der ersten Schritte wäre die Einrichtung von Landeplätzen für Raketenstarts, die den 3D-Drucker zur Mondoberfläche bringen sollen, was voraussichtlich in den nächsten Jahren im Rahmen der Artemis-Mission der NASA geschehen wird.

ICON wird seinen 3D-Drucker im Februar im Marshall Space Flight Center der NASA testen, um festzustellen, ob es machbar ist, innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte ein nachhaltiges Zuhause auf der Mondoberfläche zu bauen.

Insgesamt stellt der Plan der NASA, Mondhäuser zu bauen und zu mieten, einen bedeutenden Schritt hin zur Etablierung einer dauerhaften Präsenz auf dem Mond dar, indem innovative Bautechnologien eingesetzt und lokale Ressourcen genutzt werden.

Quellen:

- Die New York Times