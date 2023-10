Die NASA wählt vier Missionen zur Untersuchung der Dynamik der Sonne aus

By

Die NASA hat vier kleine Forschermissionen ausgewählt, um Konzeptstudien durchzuführen, die unser Verständnis der Dynamik der Sonne verbessern werden. Der Schwerpunkt dieser Missionen liegt auf der Untersuchung von Phänomenen wie koronalen Massenauswürfen, Polarlichtern und Sonnenwind, mit dem Ziel, ein besseres Verständnis der Verbindung zwischen Sonne und Erde zu erlangen.

Die vier ausgewählten Missionskonzepte wurden aufgrund ihres Potenzials ausgewählt, wichtige wissenschaftliche Fragen zu beantworten und bedeutende Beiträge zum Bereich der Heliophysik zu leisten. Nicky Fox, stellvertretende Administratorin für Wissenschaft am NASA-Hauptquartier, zeigte sich begeistert über die Vorschläge und stellte fest, dass sie nicht nur auf bestehenden Forschungsergebnissen aufbauen, sondern auch das Potenzial haben, neue und tiefere Einblicke in die Sonnenatmosphäre und das Weltraumwetter zu liefern.

Das erste Missionskonzept mit dem Namen Cross-scale Investigation of Earth's Magnetotail and Aurora (CINEMA) zielt darauf ab, die Struktur und Entwicklung der Plasmaschicht der Erde zu untersuchen. Dies wird durch den Einsatz einer Konstellation von neun CubeSats in einer sonnensynchronen erdnahen Umlaufbahn erreicht.

Das zweite Missionskonzept, bekannt als Chromospheric Magnetism Explorer (CMEx), wird sich darauf konzentrieren, die magnetische Natur von Sonneneruptionen zu verstehen und ihre Quellen zu identifizieren. Ziel der Mission ist es, wichtige Informationen über den Sonnenwind zu enthüllen.

Das dritte Missionskonzept, das Extreme Ultraviolett Coronal Mass Ejection and Coronal Connectivity Observatory (ECCCO), wird aus einem einzigen Raumschiff mit zwei Instrumenten bestehen. Diese Instrumente, ein Weitfeld-Extrem-Ultraviolett-Imager und ein bildgebender EUV-Spektrograph, werden wichtige Daten über koronale Massenauswürfe und koronale Konnektivität liefern.

Das endgültige Missionskonzept, der Magnetospheric Auroral Asymmetry Explorer (MAAX), zielt darauf ab, unser Verständnis der Wechselwirkung zwischen der Magnetosphäre und der Ionosphäre der Erde und der Art und Weise, wie diese den Energiefluss der Polarlichter reguliert, zu verbessern.

Peg Luce, amtierende Abteilungsleiterin für Heliophysik am NASA-Hauptquartier, zeigte sich begeistert über das Potenzial dieser Missionen, neue Erkenntnisse zu liefern und seit langem bestehende Fragen auf diesem Gebiet zu beantworten. Die ausgewählten Missionen werden die Forschung und Technologie aktueller und älterer Missionen nutzen und so erhebliche Fortschritte bei der Erforschung der Sonne ermöglichen.

Quellen:

– Die NASA wählt vier Missionen aus, um die Dynamik der Sonne zu untersuchen – Pressemitteilung der NASA

– Definitionen:

– Koronale Massenauswürfe: Kraftvolle Ausbrüche von Plasma und Magnetfeldern aus der Sonnenkorona.

– Aurora: Natürliche Lichtspiele am Erdhimmel, die hauptsächlich in den Polarregionen zu sehen sind.

– Sonnenwind: Ein Strom geladener Teilchen, der von der Sonnenkorona ausgestoßen wird.

– Heliosphysik: Das Studium der physikalischen Prozesse in der Sonne und ihrer Wechselwirkungen mit dem Sonnensystem.