Die Asteroidenprobe der NASA wird in drei Museen ausgestellt

Drei Museen wurden von der NASA ausgewählt, um kleine Proben des Asteroiden Bennu auszustellen, der von der OSIRIS-REx-Mission der Raumfahrtbehörde zur Erde zurückgebracht wurde. Das Smithsonian National Museum of Natural History, das Space Center Houston und das Alfie Norville Gem and Mineral Museum der University of Arizona werden jeweils ein Stück des Asteroiden ausstellen. Das Nationalmuseum für Naturgeschichte erwartet den Erhalt von zwei Proben, von denen eine ein Eckpfeiler der Forschungsinitiative des Museums zur Erforschung der Ursprünge des Lebens auf der Erde sein wird. Das Alfie Norville Gem and Mineral Museum plant, die Probe im November auszustellen. Das Space Center Houston, das Besucherzentrum des Johnson Space Center der NASA, sieht die Probe als Erinnerung an die Neugier der Menschheit und ihr Streben, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln.

Die Einzelheiten der Ausstellungsstücke werden noch ausgearbeitet, den Museen wurde jedoch mitgeteilt, dass sie für die mögliche Lieferung ihrer Bennu-Proben bereits Mitte November bereit sein sollen. Zunächst müssen Wissenschaftler den Inhalt der OSIRIS-REx-Kapsel inspizieren, kategorisieren und untersuchen, die schätzungsweise etwa 8.8 Unzen (250 Gramm) Gestein und Erde enthält. Die Raumsonde landete mit mehr Material als erwartet auf der Erde, und es gibt Hinweise darauf, dass möglicherweise mindestens das Vierfache der ursprünglich versprochenen Materialmenge eingesammelt wurde.

Der Großteil des Materials wird zur wissenschaftlichen Untersuchung an ein Probenanalyseteam verteilt. Nach sechs Monaten wird ein Musterkatalog veröffentlicht und mehr Material wird Wissenschaftlern weltweit für die Forschung zur Verfügung gestellt. Ein Teil des Materials wird im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen an die Canadian Space Agency und die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) übergeben. Die restlichen Proben werden im Johnson Space Center aufbewahrt, wobei eine Sicherungskopie in einer sicheren Einrichtung in New Mexico gemäß den Protokollen zum Schutz der Apollo-Mondgesteine ​​gelagert wird.

Quelle: Smithsonian National Museum of Natural History, Space Center Houston, Alfie Norville Gem and Mineral Museum der University of Arizona