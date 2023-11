Die NASA bewertet die Mars-Probenrückgabemission nach Budget- und Zeitbeschränkungen neu

Die NASA hat beschlossen, ihr Mars Sample Return (MSR)-Programm zu überdenken und einen neuen Ansatz zu entwickeln, um Marsgestein zur Erde zurückzubringen. Die Entscheidung fällt, nachdem in einem aktuellen Bericht die steigenden Kosten und Verzögerungen der Mission hervorgehoben wurden. NASA-Beamte kündigten während einer Sitzung des Planetary Science Advisory Committee an, dass die Arbeit an MSR unterbrochen werde, während über alternative Strategien nachgedacht werde. Die mit der Mission verbundenen Aktivitäten wurden in drei am Programm beteiligten NASA-Zentren zurückgefahren.

Der ursprüngliche Haushaltsvorschlag für das MSR-Programm sah 949.3 Millionen US-Dollar vor, aber der Unterausschuss für Mittel des Senats stellte nur 300 Millionen US-Dollar bereit und äußerte Bedenken über das Fehlen eines detaillierten Finanzierungsplans. Wird ein solcher Plan nicht vorgelegt, könnte dies zur Annullierung der Mission führen, wie es im Bericht des Unterausschusses vom Juli heißt.

Das unabhängige Prüfungsgremium (IRB), das eine Bewertung der MSR durchführte, bezeichnete die Mission als „sehr eingeschränkt und herausfordernd“. Der Vorstand wies auf unrealistische Budget- und Zeitplanerwartungen hin und schätzte, dass die gesamten Lebenszykluskosten der Mission zwischen 8 und 11 Milliarden US-Dollar liegen würden.

Die NASA reagierte auf den Bericht, indem sie eine alternative Architektur für die MSR-Mission in Betracht zog und ein Reaktionsteam bildete. Zu den vorgeschlagenen Alternativen gehören der Start von Lander und Orbiter zu getrennten Terminen und die vollständige Übertragung der Verantwortung für den Orbiter an die Europäische Weltraumorganisation. Jeff Gramling, MSR-Programmdirektor bei der NASA, betonte die Notwendigkeit, die Ergebnisse des Berichts zu berücksichtigen und den langfristigen Erfolg sicherzustellen, indem die organisatorische Komplexität, die interne Kommunikation und die gesamte Missionsstruktur bewertet werden.

Trotz Rückschlägen bleibt die NASA der MSR-Mission treu, angesichts ihrer Bedeutung für die zukünftige Erforschung des Mars und der Suche nach der Frage, ob jemals Leben auf dem Roten Planeten existiert hat. Die Gewinnung von Marsproben ist von immenser Bedeutung, wenn es darum geht, Licht auf die alte Geschichte des Mars zu werfen und die grundlegende Frage nach außerirdischem Leben zu beantworten.

Auch wenn es möglicherweise länger dauert als ursprünglich angenommen, bringen uns die laufenden Bemühungen der NASA der Entschlüsselung der Geheimnisse des Mars und möglicherweise der Entdeckung von Beweisen für früheres Leben jenseits der Erde näher.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist das Mars-Probenrückgabeprogramm? Das Mars Sample Return-Programm ist eine ehrgeizige Initiative der NASA, um Gesteinsproben vom Mars zu sammeln und sie zur detaillierten Analyse zur Erde zurückzubringen.

Warum zieht sich die NASA aus dem Programm zurück? Die NASA überprüft das Mars-Probenrückgabeprogramm aufgrund steigender Kosten und Verzögerungen neu, wie aus einem aktuellen Bericht hervorgeht. Ziel der Raumfahrtbehörde ist es, einen überarbeiteten Ansatz zu entwickeln, um den langfristigen Erfolg sicherzustellen.

Welche Alternativen werden für die Mission vorgeschlagen? Eine Alternative besteht darin, den Lander und den Orbiter zu getrennten Terminen zu starten. Ein weiterer Vorschlag besteht darin, die Verantwortung für den Orbiter auf die Europäische Weltraumorganisation zu übertragen. Diese Optionen zielen darauf ab, Kosten- und Komplexitätsprobleme auszuräumen.

Wird die Mission abgesagt? Die Mission könnte möglicherweise abgesagt werden, wenn die NASA keinen detaillierten Finanzierungsplan gemäß den Anweisungen des Unterausschusses für Mittel des Senats vorlegt. Die NASA bleibt jedoch der Mars Sample Return-Mission und ihrer Bedeutung für die zukünftige Marserkundung verpflichtet.

Welche Bedeutung hat die Mission? Die Mars Sample Return-Mission ist von großem wissenschaftlichen Wert, da sie entscheidende Einblicke in die alte Geschichte des Mars und die mögliche Existenz von Leben außerhalb der Erde liefern könnte. Es spielt auch eine entscheidende Rolle in den Plänen der NASA für die zukünftige Erforschung des Roten Planeten durch Menschen.