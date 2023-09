Die NASA beginnt mit der Entsiegelung und Entfernung von Proben der OSIRIS-REx-Mission

Die Sample Retrieval Capsule (SRC) der NASA von der OSIRIS-REx-Mission ist erfolgreich in der Wüste von Utah gelandet und der Prozess der Entsiegelung und Entnahme der Proben hat begonnen. Die Proben wurden am Montag an das Astromaterials Research and Exploration Science Directorate (ARES) in Houston, Texas, übergeben. ARES beherbergt die weltweit größte Sammlung von aus dem Weltraum zurückgegebenen Proben und verfügt über einen speziellen Reinraum, der exklusiv für die OSIRIS-REx-Mission gebaut wurde.

Der erste Schritt in diesem Prozess bestand darin, den Aluminiumdeckel zu entfernen, der den Kopf des Touch and Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) schützte. Diese Komponente wurde im Oktober 2020 vom Roboterarm OSIRIS-REx verwendet, um Steine ​​und Staub von der Oberfläche des Asteroiden Bennu zu sammeln. Der nächste Schritt besteht darin, das TAGSAM vom Kanister zu trennen und es in einen versiegelten Transferbehälter zu legen, der es unter Stickstoff konserviert Umgebung für etwa zwei Stunden. Dadurch kann das Kurationsteam das TAGSAM in ein anderes Handschuhfach einführen und so sicherstellen, dass die Proben nicht durch Kontakt mit Laborgeräten oder der Erdumgebung kontaminiert werden.

Beim Abnehmen des Deckels entdeckten NASA-Wissenschaftler „schwarzen Staub und Trümmer“ auf den Avionikdecks des Kanisters. Es wird spekuliert, dass dieser Staub und diese Trümmer Teil der Bennu-Probe sind, die bei der Bergung oder dem Transport zurück zur Erde entwichen ist. Der letzte Schritt, die Entnahme der Probe, wird am 11. Oktober um 11 Uhr EDT live übertragen.

Für weitere Updates können Zuschauer NASA Live folgen oder die NASA-Blogseite besuchen, die der OSIRIS-REx-Mission gewidmet ist.

Quellen:

– NASA-Blogs