OSIRIS-REx-Asteroidenprobenbehälter zum ersten Mal seit sieben Jahren geöffnet

Wissenschaftler am Johnson Space Center (JSC) der NASA in Houston haben den Kanister mit der Probe, die von der OSIRIS-REx-Mission vom Asteroiden Bennu gesammelt wurde, erfolgreich geöffnet. Dies ist das erste Mal seit über sieben Jahren, dass der Kanister geöffnet wurde.

Der Deckel des Kanisters wurde zwei Tage nach der Landung der OSIRIS-REx-Rückkehrkapsel in der Wüste im Norden Utahs geöffnet. Das Öffnen des Deckels versetzte die Wissenschaftler in Erstaunen, als sie im Inneren dunkles Pulver und sandgroße Partikel entdeckten.

Das im Kanister gefundene Pulver und die Partikel waren einst Teil der Oberfläche des Asteroiden Bennu. Die Raumsonde OSIRIS-REx wurde im September 2016 gestartet und kam im Dezember 2018 in Bennu an. Im Oktober 2020 sammelte sie mithilfe ihres Touch-and-Go-Probenerfassungsmechanismus erfolgreich eine umfangreiche Probe von der Oberfläche des Asteroiden.

Die Asteroidenprobe traf am 24. September in der Rückholkapsel in Utah ein und wurde anschließend am 25. September zum Johnson Space Center in Houston transportiert. Die Probe wird nun im JSC gelagert und kuratiert, wobei das Team die Verteilung an Wissenschaftler weltweit überwacht.

Die gesammelte Probe ist von großem wissenschaftlichem Wert und wird in den kommenden Jahrzehnten untersucht. Die Forscher hoffen, Einblicke in die Entstehung und frühe Entwicklung des Sonnensystems sowie in die mögliche Rolle kohlenstoffreicher Asteroiden wie Bennu bei der Befruchtung der Erde mit den notwendigen Zutaten für Leben zu gewinnen.

Die unmittelbare Untersuchung der Hauptprobe des Asteroiden kann jedoch noch nicht beginnen. Das Team am JSC muss den komplizierten TAGSAM-Apparat zerlegen, um an die Probe zu gelangen, ein Prozess, der sorgfältige Präzision und viel Zeit erfordert.

Die NASA plant, die Bennu-Probe am 11. Oktober im Rahmen einer Webcast-Veranstaltung zu enthüllen. Diese mit Spannung erwartete Enthüllung wird wertvolle Informationen über den Asteroiden und die Geheimnisse unseres Sonnensystems liefern.

