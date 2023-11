Die NASA erwägt eine Verlängerung des Betriebs der Internationalen Raumstation über 2030 hinaus

By

Laut einem NASA-Beamten ist die NASA offen dafür, den Betrieb der Internationalen Raumstation (ISS) über 2030 hinaus zu verlängern, wenn kommerzielle Raumstationen bis zum Ende des Jahrzehnts nicht bereit sind, den Betrieb zu übernehmen. Ken Bowersox, stellvertretender Administrator für Raumfahrtoperationen der NASA, erklärte, dass es nicht zwingend erforderlich sei, die ISS wie geplant außer Betrieb zu nehmen, und dass der Zeitplan für den Übergang zu kommerziellen Stationen flexibel sei. Die NASA hat zusammen mit den Partnern Kanada, Europa und Japan zugestimmt, die ISS bis 2030 zu betreiben. Russland hat jedoch zugestimmt, nur bis 2028 zu arbeiten, da es seiner Praxis folgt, die Zukunft der Station in Schritten von vier Jahren zu planen.

Die NASA unterstützt aktiv die Entwicklung kommerzieller Ziele im erdnahen Orbit (CLDs), auch kommerzielle Stationen genannt, mit dem Ziel, bis Ende der 2020er Jahre eines oder mehrere für die Verwendung durch NASA-Astronauten zu zertifizieren. Der Übergang von der ISS zu den kommerziellen Anlagen würde dann bis 2030 erfolgen, gefolgt vom Verlassen der Umlaufbahn der ISS.

Die Bereitschaft der kommerziellen Sender wird den tatsächlichen Übergangszeitplan bestimmen. Bowersox betonte die Bedeutung der Marktreife und berücksichtigte sowohl den Status kommerzieller Sender als auch die Präsenz von Nicht-NASA-Kunden. Die NASA geht davon aus, dass sich jeweils zwei Astronauten auf diesen kommerziellen Stationen befinden werden, eine Anforderung, die auf Kosteneinsparungen und Angemessenheit basiert.

Bowersox äußerte Bedenken hinsichtlich eines zu schnellen Übergangs und der finanziellen Belastung, die sich daraus ergeben könnte, wenn die NASA über einen längeren Zeitraum die vollen Kosten der Plattformen tragen muss. Ein schlecht gemanagter Übergang könnte andere Bereiche des NASA-Haushalts gefährden und ihre Aktivitäten schwächen.

Die mögliche Erweiterung der ISS über 2030 hinaus hat in der Branche Bedenken hinsichtlich des NASA-Budgets und der Finanzierung kommerzieller Ziele in der erdnahen Umlaufbahn geweckt. Das Aerospace Safety Advisory Panel der NASA wies auch auf den engen Zeitplan für die Entwicklung kommerzieller Stationen und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit ihren Geschäftsmodellen hin, die programmatische und sicherheitstechnische Risiken bergen. Das Gremium forderte die NASA auf, die Entwicklung des United States Deorbit Vehicle (USDV), einer wesentlichen Komponente für einen erfolgreichen Übergang zu kommerziellen Zielen, vollständig zu finanzieren.

Die NASA hat für das Geschäftsjahr 180 bereits 2024 Millionen US-Dollar beantragt, um mit der Arbeit am USDV zu beginnen. Die Agentur strebt an, den USDV Ende der 2020er Jahre fertig zu haben, obwohl eine Einführungsoption bis 2035 in Betracht gezogen wurde.