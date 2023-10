NASA-Raumsonde Psyche beginnt Reise zu metallbedecktem Asteroiden

By

Die Raumsonde Psyche der NASA hat eine sechsjährige Mission zur Erforschung eines faszinierenden Metallasteroiden namens 16 Psyche begonnen. Wissenschaftler glauben, dass es sich bei diesem zwischen Mars und Jupiter gelegenen Asteroiden um die Überreste des Kerns eines frühen Planeten handeln könnte. Ziel der Mission ist es, wertvolle Informationen über die Entstehung der Erde und die Zusammensetzung ihres Kerns zu gewinnen.

Die leitende Wissenschaftlerin Lindy Elkins-Tanton von der Arizona State University hofft, dass die 1.2-Milliarden-Dollar-Mission Aufschluss über grundlegende Fragen wie den Ursprung des Lebens auf der Erde und die Faktoren geben wird, die unseren Planeten für Menschen bewohnbar machen. Darüber hinaus hat die Mission das Potenzial, Einblicke in den Erdkern zu liefern, der aufgrund der extremen Temperaturen und Drücke für Menschen weitgehend unzugänglich ist.

Im Gegensatz zu früheren Weltraumforschungen, die sich auf felsige, eisige oder gasförmige Welten konzentrierten, ist 16 Psyche das erste bekannte metallische Objekt, das jemals von Menschen besucht wurde. Mit einem Durchmesser von 232 km und einer Länge von 280 km ist er der größte der wenigen bisher entdeckten metallreichen Asteroiden. Wissenschaftler glauben, dass der Asteroid reich an Metallen wie Eisen, Nickel, Gold, Silber und Platin ist, was Möglichkeiten für den Weltraumbergbau in der Zukunft eröffnet.

Mit der Mission sollen drei Hauptziele erreicht werden: Feststellung, ob der Asteroid der Kern eines Planeten oder ungeschmolzenes Material ist, Bestimmung des relativen Alters verschiedener Regionen auf seiner Oberfläche und Untersuchung, ob kleine Metallkörper leichte Elemente enthalten, die denen im Erdkern ähneln . Psyche wird von Space

Durch die Untersuchung dieses mysteriösen Metallasteroiden hoffen Wissenschaftler, ein besseres Verständnis des frühen Sonnensystems zu erlangen, die Geheimnisse des Erdkerns zu entschlüsseln und letztendlich unser Wissen über das Universum zu erweitern.

Quellen: NASA

Definitionen:

NASA: Die Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde der USA

Asteroid: Ein felsiger Körper, der die Sonne umkreist

Verschlechterung: zunehmende Verschlechterung oder Schädigung

Planetarisch: Bezogen auf Planeten

Bewohnbar: Bewohnbar

Kern: Mitte

Sonnensystem: Die Ansammlung von acht Planeten und ihren Monden, die die Sonne umkreisen, zusammen mit kleineren Körpern in Form von Asteroiden, Meteoroiden und Kometen

Menschheit: Sammelwort für die Menschheit

Überfüllt: Voll

Erodiert: Allmählich zerstört

Schwefel: Ein gelbes, brennbares, nichtmetallisches Element

