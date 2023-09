New Horizons und das Hubble-Teleskop arbeiten zusammen, um Uranus und Neptun zu beobachten

Die Raumsonde New Horizons, berühmt für ihren Vorbeiflug an Pluto im Jahr 2015, startet eine neue Mission zur Beobachtung von Uranus und Neptun. Diese beiden entfernten Planeten sind die am wenigsten besuchten in unserem Sonnensystem und bieten Wissenschaftlern eine einzigartige Gelegenheit, mehr Informationen über sie zu sammeln. Um dieses Unterfangen zu unterstützen, bittet die NASA Amateurastronomen, ihre Beobachtungen von Uranus und Neptun einzureichen.

Nur Voyager 2 hat Uranus und Neptun in der Vergangenheit kurz besucht, wodurch die Informationen, die wir über diese Planeten haben, begrenzt sind. New Horizons bietet jedoch einen rückblickenden Blick auf die Planeten von seiner Position im Kuipergürtel aus, wo Pluto lebt. Das Hubble-Weltraumteleskop wird die beleuchteten Seiten der Planeten beobachten, während New Horizons Fotos ihrer dunklen Seiten mit der Sonne in der Ferne aufnehmen wird.

Amateurbeobachtungen sind für die Erstellung eines vollständigen Bildes der Planeten von entscheidender Bedeutung, da sie Merkmale wie helle Merkmale in der Atmosphäre von Uranus und Neptun verfolgen können. Da die Beobachtungszeit für New Horizons und Hubble begrenzt ist, können Amateurdaten unser Verständnis dieser fernen Welten weiter verbessern.

Um einen Beitrag zu leisten, können Amateurastronomen ihre Bilder von Uranus und Neptun online unter dem Hashtag #NHIceGiants auf X (früher bekannt als Twitter) oder Facebook veröffentlichen. Alternativ können Bilder online mit relevanten Informationen wie Datum, Uhrzeit und verwendetem Filterbandpass eingereicht werden.

Uranus und Neptun sind derzeit die meiste Zeit der Nacht sichtbar, wobei Uranus später auf- und untergeht als Neptun. Uranus befindet sich im Sternbild Widder zwischen Jupiter und den Plejaden, während Neptun im südwestlichen Sternbild Fische steht. Die Beobachtung dieser fernen Planeten erfordert Geduld und ein großes Teleskop, aber die Mühe lohnt sich, um unser Wissen über die entferntesten Welten des Sonnensystems zu erweitern.

