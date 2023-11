Die NASA gibt neue Führungspositionen und Beförderungen für Jim Free und Catherine Koerner bekannt

NASA-Administrator Bill Nelson gab bedeutende Veränderungen im Führungsteam der Agentur bekannt, darunter die Beförderung von Jim Free zum stellvertretenden Administrator und die Ernennung von Catherine Koerner zur Leiterin des Exploration Systems Development Mission Directorate (ESDMD). Diese Änderungen treten in Kraft, nachdem der derzeitige stellvertretende Administrator Bob Cabana am 31. Dezember in den Ruhestand getreten ist.

In seiner neuen Rolle als stellvertretender Administrator wird Jim Free der dritthöchste Manager der NASA und der ranghöchste Beamte. Er wird als leitender Berater von Administrator Nelson und der stellvertretenden Administratorin Pam Melroy fungieren. Darüber hinaus wird Free die zehn Zentrumsdirektoren und fünf stellvertretende Administratoren der Missionsdirektion im NASA-Hauptquartier beaufsichtigen und im Wesentlichen als Chief Operating Officer der Agentur fungieren.

Catherine Koerner, die zuvor als stellvertretende stellvertretende Administratorin für ESDMD tätig war, wird die Rolle der stellvertretenden Administratorin derselben Direktion übernehmen. Zu ihren Aufgaben gehören die Entwicklung der Mond-Mars-Architektur der NASA, die Leitung der Systementwicklung für Artemis-Missionen und die Planung integrierter Ansätze zur Erforschung des Weltraums.

Sowohl Free als auch Koerner verfügen über umfangreiche Erfahrungen innerhalb der NASA. Vor seiner Ernennung zum stellvertretenden Administrator für die Entwicklung von Explorationssystemen hatte Free verschiedene Funktionen im Privatsektor inne und fungierte zuvor als stellvertretender stellvertretender Administrator für Technik im Human Exploration and Operations Mission Directorate der Agentur. Koerner hingegen war in Schlüsselpositionen wie dem Orion-Programmmanager der NASA und dem Direktor der Direktion für menschliche Gesundheit und Leistung tätig.

Die Werbeaktionen von Free und Koerner unterstreichen das Engagement der NASA, die Weltraumforschung voranzutreiben und die Reichweite der Menschheit im Kosmos zu erweitern. Mit ihrem Fachwissen und ihrer Führungsqualität sind sie bereit, einen wesentlichen Beitrag zu den ehrgeizigen Zielen der Agentur zu leisten.

