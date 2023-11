NASA kündigt Führungswechsel und Beförderungen im Hauptquartier an

NASA-Administrator Bill Nelson hat kürzlich wichtige Veränderungen in den Führungspositionen im NASA-Hauptquartier in Washington angekündigt. Jim Free, der derzeit als stellvertretender Administrator für das Exploration Systems Development Mission Directorate (ESDMD) der NASA fungiert, wurde zum stellvertretenden Administrator der Agentur befördert. Diese Beförderung tritt in Kraft, wenn Bob Cabana, der derzeitige stellvertretende Administrator, am 31. Dezember in den Ruhestand geht.

Laut Administrator Nelson werden die umfassende Erfahrung und das Fachwissen von Free dem Führungsteam wertvolle Orientierungshilfen und Perspektiven bieten. Mit mehr als 18,000 Mitarbeitern und einem Jahresbudget von über 25 Milliarden US-Dollar wird Free als Chief Operating Officer der Agentur fungieren und außerdem die zehn Zentrumsdirektoren und fünf stellvertretenden Administratoren der Missionsdirektion leiten.

Catherine Koerner, derzeit stellvertretende stellvertretende Administratorin für ESDMD, wird die Nachfolge von Jim Free als nächste Leiterin der Missionsdirektion antreten. Koerners Führungserfahrung beim Aufbau und der Definition zukünftiger Weltraumforschungsarchitekturen sowie bei der Überwachung der Entwicklung von Weltraumtransportsystemen hat sie auf diese neue Rolle vorbereitet.

Die Beförderung von Jim Free zum Associate Administrator macht ihn zum dritthöchsten Manager der NASA und zum ranghöchsten Beamten. In seiner neuen Rolle wird er als leitender Berater von Administrator Nelson und der stellvertretenden Administratorin Pam Melroy fungieren.

FAQ:

F: Wer wurde in die Führung der NASA befördert?

A: Jim Free wurde zum stellvertretenden Administrator befördert und Catherine Koerner wird die Position der Leiterin der Missionsdirektion übernehmen.

F: Was wird die neue Rolle von Jim Free beinhalten?

A: Jim Free wird der dritthöchste Manager der NASA und wird als leitender Berater und stellvertretender Administrator des NASA-Administrators fungieren. Er wird auch die Zentrumsdirektoren der Agentur und die stellvertretenden Administratoren der Missionsdirektion leiten.

F: Wer wird die Nachfolge von Jim Free als Leiter der Missionsdirektion antreten?

A: Catherine Koerner wird die Nachfolge von Jim Free als Leiterin der Missionsdirektion antreten.

F: Welchen Hintergrund hat Catherine Koerner?

A: Catherine Koerner verfügt über Erfahrung in der Einrichtung und Definition von Weltraumforschungsarchitekturen und in der Überwachung der Entwicklung von Transportsystemen für den Weltraum. Zuvor war sie stellvertretende stellvertretende Administratorin für ESDMD.

F: Wann werden die Führungswechsel wirksam?

A: Die Änderungen treten am 31. Dezember in Kraft, wenn Bob Cabana, der derzeitige stellvertretende Administrator, in den Ruhestand geht.