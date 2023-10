NASA-Astronomen beobachten das massive kosmische Objekt namens Asteroid Bennu genau. Mit einer Breite von 1,610 Fuß hat Bennu die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern auf sich gezogen, weil sie befürchten, dass er möglicherweise in die Erdumlaufbahn gelangen und durch eine Kollision mit unserem Planeten im Jahr 2182 eine Gefahr darstellen könnte. Mit einer geschätzten Höhe, die höher ist als das Empire State Building in New York City könnte der Einschlag von Bennu auf der Erde unglaubliche 1,200 Megatonnen Energie freisetzen, was sie 24-mal stärker macht als die stärkste jemals gebaute Atomwaffe.

Der Asteroid Bennu nähert sich häufig der Erde, etwa alle sechs Jahre. In den Jahren 1999, 2005 und 2011 kam es zu drei solchen Nahbegegnungen. Studien deuten jedoch darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit der Erde relativ gering ist und bis zum Jahr 1 auf 2,700 zu 0.037 oder 2182 % geschätzt wird. Die NASA gibt dies während des Vorbeiflugs an , besteht eine äußerst geringe Chance, dass Bennu durch ein „Gravitationsschlüsselloch“ gelangt, das ihn auf den Weg bringen könnte, im späten 22. Jahrhundert auf die Erde einzuschlagen.

Trotz der geringen Wahrscheinlichkeit eines Einschlags wurde Bennu aufgrund seiner Fähigkeit, bis zu 4.65 Millionen Meilen an die Erde heranzukommen, als „potenziell gefährlicher Asteroid“ eingestuft. Die NASA betont die Bedeutung kontinuierlicher Überwachung und Forschung, um mögliche zukünftige Risiken im Zusammenhang mit Bennu besser zu verstehen und sich darauf vorzubereiten, da es sich weiterhin um einen der beiden gefährlichsten bekannten Asteroiden in unserem Sonnensystem handelt.

Bennu, ein kohlenstoffreicher Asteroid, wurde erstmals 1999 entdeckt und wird als „erdnahes Objekt“ eingestuft. Mit Ursprüngen, die mehr als 4.5 Milliarden Jahre zurückreichen, gilt Bennu als wertvoller Himmelskörper für Wissenschaftler. Seine uralte Natur liefert wichtige Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Gesteinsplaneten wie der Erde. Es gibt sogar Spekulationen, dass Bennu organische Moleküle beherbergen könnte, die denen ähneln, die für die Entstehung von Leben notwendig sind, was ihn zu einem interessanten Ziel für wissenschaftliche Forschung macht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Asteroid Bennu mit der Erde kollidiert, derzeit gering ist. Kontinuierliche Überwachung und Forschung sind jedoch von entscheidender Bedeutung, um die potenziellen Risiken, die er in der Zukunft mit sich bringen könnte, besser zu verstehen. Bennus uralte Ursprünge und potenzielle Erkenntnisse über die Entstehung des Lebens machen ihn zu einem wichtigen Himmelskörper für die wissenschaftliche Erforschung.

