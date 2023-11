Neue Softwaretools zur Untersuchung der Auswirkungen von Raketentriebwerken auf die Mondoberfläche entwickelt

NASA-Forscher haben kürzlich fortschrittliche Softwaretools entwickelt, um die Auswirkungen von Raketentriebwerken auf die Mondoberfläche zu simulieren. Im Rahmen des Artemis-Programms, das die Rückkehr von Menschen zum Mond zum Ziel hat, sind neuere und größere Lander mit stärkeren Motoren in Planung. Die erhöhte Größe und Leistung dieser Triebwerke birgt erhebliche Risiken bei Landung und Start.

Die Raketentriebwerke erzeugen Überschallwolken aus heißem Gas, die Staub aufwirbeln und möglicherweise Steine ​​oder Trümmer von der Mondoberfläche schleudern können. Dies wirft Bedenken hinsichtlich einer eingeschränkten Sicht für Astronauten, Störungen der Navigation und wissenschaftlicher Instrumente sowie einer möglichen Beschädigung des Landers selbst auf.

Darüber hinaus können die Hochgeschwindigkeitsfahnen die Oberfläche unter dem Lander erodieren, was möglicherweise zu Kraterbildung führt und ein Risiko für die Stabilität des Landers und der Astronauten an Bord darstellt. Um diese Wechselwirkungen zwischen Wolke und Oberfläche (PSI) besser zu verstehen, haben NASA-Forscher am Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama, neue Softwaretools entwickelt.

Mit diesen Tools können Forscher PSI-Umgebungen für NASA-Projekte vorhersagen, darunter das Human Landing System und zukünftige Marslander. Insbesondere ist das Gas Granular Flow Solver (Loci/GGFS)-Modell ein hochpräzises Werkzeug, das Gas-Partikel-Wechselwirkungen simulieren und Regolith-Kraterbildung sowie den Auswurf von Partikeln rund um den Lander vorhersagen kann.

Durch Variation der Modelltreue können Forscher den besten Ansatz ermitteln, um die Simulations- und Zeitanforderungen für jedes Projekt zu erfüllen. Allerdings sind hochpräzise PSI-Modelle rechenintensiv, erfordern Netze mit über 200 Millionen Zellen und erzeugen Terabytes an Daten.

Die Simulationen wurden mit dem Pleiades-Supercomputer in der Advanced Supercomputing-Einrichtung der NASA durchgeführt. Obwohl Pleiades als älteres System gilt, gilt es immer noch als einer der leistungsstärksten Computer. Die Softwaretools sind so konzipiert, dass sie mit zunehmender Rechenkapazität der NASA immer zuverlässiger werden.

Mit diesen neuen Softwaretools möchte die NASA die potenziellen Gefahren, die mit Raketentriebwerken auf der Mondoberfläche verbunden sind, besser verstehen und mindern. Durch die Vorhersage und Untersuchung von PSI-Umgebungen kann die Raumfahrtbehörde die Sicherheit und den Erfolg bevorstehender Artemis-Missionen gewährleisten.

